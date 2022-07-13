غوتيرش يعلق على اتفاق تصدير الحبوب الجديد ويكشف توقعاته حول نهاية الحرب الأوكرانية

الأربعاء 13 يوليو-تموز 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، اليوم الأربعاء، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية.

غوتيرش يشيد باتفاق الحبوب

وقال غوتيريش: “الاتفاق بشأن تصدير الحبوب سيفيد كل العالم وهو خطوة مهمة نحو اتفاق أشمل روسي أوكراني”.

وأضاف: “الاتفاق بشأن الحبوب مهم ولكن الطريق ما زال طويلا للتوصل إلى اتفاق سلام روسي أوكراني”.

وأشار غوتيرش إلى أن “كل الأطراف برهنت على حرصها على التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية”.

وكانت تركيا قد أعلنت أنه تم الاتفاق على ضمان سلامة ممرات تصدير الحبوب من أوكرانيا.