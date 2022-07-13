الآن سماع دوي صفارات الإنذار في صنعاء روسيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى حل بعد أزمة كادت “تشعل حرباً” غوتيرش يعلق على اتفاق تصدير الحبوب الجديد ويكشف توقعاته حول نهاية الحرب الأوكرانية البنك المركزي اليمني يؤكد استيفاء متطلبات استيعاب وديعة الملياري دولار مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع على تمديد ولاية البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة بالقيادات الأمنية بمحافظة مارب وزير الدفاع يطالب الوحدات العسكرية والأمنية بمحافظة أبين برفع الجاهزية العسكرية روسيا تعلن صيدها الثمين من الطائرات الأوكرانية..وكييف ترد في تعويض غير مسبوق… 100 مليار يورو على مسؤولين سابقين في تيبكو المشغلة لمحطة فوكوشيما روسيا توجه رسالة للرياض قبيل زيارة بايدن إلى السعودية ولقائه محمد بن سلمان
أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، اليوم الأربعاء، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية.
غوتيرش يشيد باتفاق الحبوب
وقال غوتيريش: “الاتفاق بشأن تصدير الحبوب سيفيد كل العالم وهو خطوة مهمة نحو اتفاق أشمل روسي أوكراني”.
وأضاف: “الاتفاق بشأن الحبوب مهم ولكن الطريق ما زال طويلا للتوصل إلى اتفاق سلام روسي أوكراني”.
وأشار غوتيرش إلى أن “كل الأطراف برهنت على حرصها على التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية”.
وكانت تركيا قد أعلنت أنه تم الاتفاق على ضمان سلامة ممرات تصدير الحبوب من أوكرانيا.