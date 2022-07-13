البنك المركزي اليمني يؤكد استيفاء متطلبات استيعاب وديعة الملياري دولار

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أكد البنك المركزي اليمني في عدن، استيفائه كافة المتطلبات لاستيعاب الوديعة المقدمة من السعودية والإمارات والمقدرة بمبلغ ملياري دولار.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الرئيس الانتقالي رشاد العليمي، وعضو المجلس الرئاسي عيدروس الزبيدي اطلعا اليوم الأربعاء، في عدن، من محافظ البنك أحمد غالب، على تطورات الوضع المصرفي والنقدي، والإجراءات المتخذة للحفاظ على استقرار السوق، وتعزيز موقف العملة الوطنية.
وعرض غالب في الاجتماع، نتائج المشاورات والاتصالات مع المسؤولين في السعودية والإمارات، وصندوق النقد العربي، واستيفاء البنك كافة المتطلبات لاستيعاب وديعة الملياري دولار المقدمة من البلدين.
من جهته، حث الرئيس العليمي قيادة البنك على مواصلة الدور الرقابي والإشرافي على أسواق الصرف والبنوك بما يكفل سلامة مراكزها المالية، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، واستعادة الثقة المطلوبة محليا وإقليميا ودوليا.