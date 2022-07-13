مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع على تمديد ولاية البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة

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اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، قرار تمديد ولاية البعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن لمدة عام.
وذكرت مصادر إعلامية أن مجلس الأمن صوت بالإجماع على تمديد مهمة البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، لمدة عام آخر.
وتولى الجنرال الإيرلندي المتقاعد مايكل بيري في الـ19 من يناير من العام الجاري منصبه كرئيس لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وإعادة الانتشار خلفا للجنرال الهندي المتقاعد أبهجيت جوها.
ومطلع يوليو الجاري عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نائباً جديداً لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) خلفاً للألمانية دانييلا كروسلاك.