وزير الدفاع يطالب الوحدات العسكرية والأمنية بمحافظة أبين برفع الجاهزية العسكرية

الأربعاء 13 يوليو-تموز 2022 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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تفقد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم، الوحدات العسكرية والأمنية وقوات الحرس الرئاسي والحزام الأمني بمحافظة أبين،

واطّلع على مستجدات الأوضاع الميدانية في ظل استمرار اعتداءات مليشيا الحوثي الانقلابية واستمرار خروقاتها للهدنة الأممية. وخلال الزيارة التي رافقه فيها وكيل وزارة الداخلية اللواء الركن عبدالناصر صبيره، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، ورئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء الركن أحمد اليافعي.

، ورئيس هيئة القوى البشرية اللواء الركن أحمد المرزوقي، ورئيس العمليات المشتركة بعدن اللواء الركن صالح علي طالب، ونائب رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن علي الفضلي، استمع الوزير المقدشي من المحافظ قائد محور أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، ومن قائد ألوية الحماية الرئاسية العميد الركن سند الرهوه، وقادة الالوية والوحدات، إلى تقارير تفصيلية حول الموقف الميداني على امتداد النطاق الجغرافي لمسرح العمليات..

ناقلا للقادة والجند تحايا رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، مؤكداً التزام القوات المسلحة الالتزام بالقيام بالمهام الدستورية والوطنية وفق موجهات القيادة العليا وبما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا.

وعبّر الفريق المقدشي عن الاعتزاز والفخر بالروح القتالية والمعنوية العالية التي يتمتع بها الأبطال في المواقع والميادين، وما لمسه لدى القادة والافراد من معنويات ووعي بطبيعة المعركة وإدراك لحقيقة الخطر الحوثي الايراني الذي يتربص بالجميع وباليمن أرضا وانسانا وهوية.. وحثّ على تعزيز الجهوزية لمواجهة العمليات العدائية والإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي..

مُشدّدا على التحلي باليقظة للتعامل مع المعطيات الميدانية وإفشال أي حماقات ترتكبها مليشيا الحوثي، ومُضاعفة المجهود لحفظ الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، والتصدي بكل حزم وقوة لكل المخططات التخريبية والإرهابية.. مؤكدا على تمتين التعاون والتنسيق بين مختلف تكوينات القوات المسلحة ومسمياتها ومستوياتها القيادية، وتعزيز الربط الإداري والعملياتي واللوجستي والبشري، لتنفيذ المهام الموكلة وفق الخطط المرسومة.

وأكد الوزير المقدشي أن القيادة العليا تولي القوات المسلحة اهتماماً كبيراً لتحقيق وحدتها وتطوير قدراتها ورفع كفاءتها كمؤسسة وطنية متماسكة ولاؤها وانتماؤها لله والوطن.. مضيفا أن تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية العليا جاء من أجل تحقيق تلك الأهداف السامية واعادة هيكلة المؤسسة ومعالجة أخطاء الماضي والانعكاسات السلبية الناتجة عن الانقلاب.

وأضاف "نحن اليوم نقف أمام مسئوليات تاريخية، وعلينا أن نتعاون جميعا لتجاوز الصعوبات والتحديات الماثلة، فعدونا واحد هو الحوثي وإيران الذي لايؤمن بالسلام والتعايش ومشروعه مشروع الدم والهدم، ويمثل تهديدا أساسيا لأمن اليمن والسلم الاقليمي والعالمي".

وقال وزير الدفاع "إن عملية الانتقال السلمي للسلطة قد جاءت لتوحيد كلمة اليمنيين وتعزيز اللحمة داخل الصف الجمهوري وان المعركة المصيرية تستدعي من كل الغيورين الشرفاء بمختلف انتماءاتهم وألوانهم تجنب الفرقة والخلاف والالتفاف تحت لواء الجمهورية ومكاسبها والحفاظ على ثوابت سبتمبر وأكتوبر".