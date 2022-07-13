في تعويض غير مسبوق… 100 مليار يورو على مسؤولين سابقين في تيبكو المشغلة لمحطة فوكوشيما

الأربعاء 13 يوليو-تموز 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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غرمت محكمة في طوكيو الأربعاء أربعة مسؤولين سابقين في شركة الكهرباء "تيبكو" بدفع تعويض غير مسبوق بلغ حوالي مئة مليار يورو، لفشلهم في تفادي وقوع حادث محطة فوكوشيما للطاقة النووية في 2011.

ويأتي هذا القرار تتويجاً للإجراءات القضائية التي أطلقها المساهمون في "تيبكو"، المجموعة المشغلة لمحطة الطاقة في فوكوشيما-دايتشي، في 2012. وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها تحميل مدراء سابقين في الشركة مسؤولية الكارثة التي حدثت بعد تسونامي هائل، بحسب ما نشرت "الفرنسية".

عند مغادرتهم المحكمة، رفع المدعون لافتات كتب عليها "الاقرار بالمسؤولية" و "فاز المساهمون".

وكشف المدعون في بيان عن إجمالي مبلغ التعويضات الذي أمرت به المحكمة. بلغ إجمالي التعويضات التي أمرت بها المحكمة أكثر من 13,3 تريليون ين، أي ما يعادل نحو 97 مليار يورو، وهو تعويض غير مسبوق لدعوى مدنية في اليابان، بحسب محامي الادعاء.

وأوضحت المحكمة أن هذا المبلغ الفلكي يجب دفعه لشركة تيبكو لتغطية نفقات تفكيك المحطة وتنظيف التربة من التلوث وتخزين النفايات والأنقاض المشعة، علاوة على التعويضات التي ستدفع للسكان المتضررين من الحادث النووي. ولم يسع المساهمون للحصول على تعويض لأنفسهم مباشرة ولكن للشركة التي يملكون حصصاً من رأس مالها.

وفي قراره، اعتبر القاضي أن "الشعور بالأمان وحس المسؤولية المطلوبين لمشغل نشاط نووي كان مفقودًا بشكل أساسي.

واعتبر المساهمون أنه كان من الممكن تجنب الكارثة لو استجاب مديرو شركة "تيبكو" للتقارير الداعية إلى اتخاذ تدابير وقائية ضد تسونامي، كتركيب أنظمة كهربائية طارئة على ارتفاع أعلى للمحطة، الواقعة على ساحل المحيط الهادئ في شمال شرق اليابان .

وفي 11 مارس 2011، تسبب زلزال قوي قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان بتسونامي ضخم أدّى إلى تذويب نوى ثلاثة مفاعلات في محطة فوكوشيما دايتشي لتوليد الطاقة، ما نتج عنه إطلاق كميات كبيرة من الإشعاع في الهواء استقرّت على الأرض وفي الماء.

ومن المتوقع أن تستغرق أعمال إزالة التلوث وتفكيك المحطة عدة عقود