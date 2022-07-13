للمرة الأولى في 20 عاما.. الدولار أقوى من اليور

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تراجع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة اليورو، اليوم الأربعاء، إلى دون مستوى الدولار وذلك للمرة الأولى منذ العام 2002، أي في نحو 20 عاما.
وبحلول الساعة 15:53 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليورو إلى 1.0026 دولار، وقبل ذلك بدقائق انخفضت العملة الأوروبية إلى 0.9999 دولار.
وكانت العملة الأوروبية الموحدة قد انهت تعاملات أمس الثلاثاء عند 1.0036 دولار.
وتتلقى العملة الأوروبية ضغوطات بسبب مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في منطقة اليورو، وسط أزمة الطاقة المستمرة والتوقعات برفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB) في اجتماعه القادم في يوليو 2022.