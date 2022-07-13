آخر الاخبار

الرئيس الأميركي يصل إسرائيل عدد من المحافظات تشهد أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة حزب الإصلاح: هناك شرعية واحدة في اليمن مأرب برس ينقل معاناة أبناء منطقة جنوب اليمن تعاني من جفاف شديد وسط مناشدات عاجلة.. نساء وأطفال فقدوا حياتهم في سبيل الحصول على مياه صالحة للشرب في خطوة نادرة وقوية… 9 دول أوروبية ترفض وقف التعاون مع جمعيات فلسطينية رغم العقوبات.. دولة تخطط لاستيراد أكبر كمية ديزل من روسيا وأنت لا تدري.. 4 علامات خفية تكشف تعرضك لـ نوبة قلبية مفاجئة دراسة حديثة وجديدة و مقنعة يمكن أن تشرح أخيرا كيفية تشكل الأرض لأول مرة في تاريخها…. صندوق النقد يصدر بيانا بشأن خطورة الوضع في أمريكا ويحذر من إجراءات خاطئة وزير الأوقاف يعلن استكمال مناسك الحج ونجاح موسم 1443هـ

الرئيس الأميركي يصل إسرائيل

الأربعاء 13 يوليو-تموز 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات
عدد القراءات 318

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إلى إسرائيل في مستهل جولة بالمنطقة.

وحطت طائرة الرئيس الأمريكي في مطار بن غوريون في تل أبيب.

وإسرائيل هي المحطة الأولى في زيارة بايدن للشرق الأوسط، والتي تشمل ايضا السعودية.

إقراء أيضاً
في خطوة نادرة وقوية… 9 دول أوروبية ترفض وقف التعاون مع جمعيات فلسطينية
رئيس دولة في ورطة.. يبحث عن مخرج للفرار من بلاده والمحتجون دخلوا حتى غرفة نومه «ص
إسرائيل تكشف عن أدلة جديدة في مخطط أمريكي إسرائيلي خطير يخص السفارة في القدس
بايدن يكشف سر سفره إلى السعودية وعلاقته بالتطبيع بين إسرائيل والعالم العربي
تركيا تكشف لأول مرة عن حصيلة عملياتها العسكرية منذ مطلع عام 2022 في دولتين عربي
أمير منطقة مكة: الحمدلله الذي قيض السعودية لخدمة حجاج بيت الله ولن تستطيع أي دولة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس