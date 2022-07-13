الرئيس الأميركي يصل إسرائيل

الأربعاء 13 يوليو-تموز 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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وصل الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إلى إسرائيل في مستهل جولة بالمنطقة.

وحطت طائرة الرئيس الأمريكي في مطار بن غوريون في تل أبيب.

وإسرائيل هي المحطة الأولى في زيارة بايدن للشرق الأوسط، والتي تشمل ايضا السعودية.