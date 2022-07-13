حزب الإصلاح: هناك شرعية واحدة في اليمن

الأربعاء 13 يوليو-تموز 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي، في تغريدة له اليوم، على صفحته بتويتر، إن "في الجمهورية اليمنية شرعية واحدة، يمثلها الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي".

اما نائب رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح عدنان العديني، فجدد التأكيد على أن الإصلاح دوماً ينحاز إلى الوطن.

وأضاف العديني، في تغريدة على صفحته بتويتر، "فلا شرعية غير مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، هو من يمثل اليمن ويتلقى الخطابات والدعوات نيابة عنها، هذا ما ينسجم مع منطق القانون وأعراف الدول".