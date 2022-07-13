رغم العقوبات.. دولة تخطط لاستيراد أكبر كمية ديزل من روسيا

الأربعاء 13 يوليو-تموز 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 87

الشركة التي تشغل أنابيب الغاز الروسية لأوروبا في مدينة زوغ روسيا مازلت قادرة على تصدير الطاقة رغم العقوبات تعتزم البرازيل شراء أكبر كمية ممكنة من الديزل من روسيا، على ما أعلن وزير خارجيتها، كارلوس ألبرتو، الثلاثاء، رغم العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

يأتي هذا التصريح عقب إعلان الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، عن اتفاق "يكاد أن يكون" وشيكاً مع روسيا بهذا الصدد.

وقال الوزير للصحافيين على هامش اجتماع لمجلس الأمن الدولي برئاسة البرازيل "يجب أن نتأكد من حيازة ما يكفي من الديزل لقطاع الزراعة وللسائقين البرازيليين".

فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير، لكن دول عدة في العالم اختارت عدم تطبيقها، مما أدى إلى انقسام في الوحدة الدولية التي تسعى إليها واشنطن لعزل موسكو وإدانة الحرب.

وأشار الوزير إلى أن البرازيل "شريك استراتيجي" لروسيا التي تعتمد عليها بشكل كبير للتزود بالأسمدة.

وأوضح أنه لمواجهة المشكلة التي لا تنحصر في توفر النفط بقدر ما هو نقص التكرير مما أدى إلى انخفاض المخزون، فإن البرازيل "تسعى إلى تحقيق الأمن" من حيث الاستيراد و "روسيا هي واحدة" من هؤلاء الموردين الموثوق بهم.

وأمام ارتفاع أسعار الوقود وقرب الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر، أعلن جاير بولسونارو، المقرب من فلاديمير بوتين، الاثنين أنه على وشك إبرام اتفاق لشراء الديزل من روسيا، على الرغم من العقوبات الدولية.

خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي في 26 يونيو، حصل الرئيس البرازيلي على تعهد من روسيا بالمحافظة على مواصلة إيصال شحناتها من الأسمدة التي تحتاجها الدولة الزراعية العملاقة في أميركا الجنوبية.

وتستورد البرازيل التي تعد قوة زراعية عالمية أكثر من 80 في المئة من أسمدتها، وتأتي أكثر من 20 في المئة من هذه الأسمدة المستوردة من روسيا