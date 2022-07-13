وأنت لا تدري.. 4 علامات خفية تكشف تعرضك لـ نوبة قلبية مفاجئة دراسة حديثة وجديدة و مقنعة يمكن أن تشرح أخيرا كيفية تشكل الأرض لأول مرة في تاريخها…. صندوق النقد يصدر بيانا بشأن خطورة الوضع في أمريكا ويحذر من إجراءات خاطئة وزير الأوقاف يعلن استكمال مناسك الحج ونجاح موسم 1443هـ المبعوث الأممي يكشف للمجتمع الدولي ومجلس الأمن حقائق عن التمرد الحوثي رئيس دولة في ورطة.. يبحث عن مخرج للفرار من بلاده والمحتجون دخلوا حتى غرفة نومه «صور» توجيهات وتعليمات عسكرية لوزير الدفاع المقدشي في أول زيارة له الى جبهات محافظة الضالع العميد طارق صالح يشدد على ضرورة تجاوز خلافات الماضي ويتوعد الحوثي: «كما صلينا في تعز سنصلي في الحديدة وصنعاء» شاهد أول صورة ملونة للفضاء نشرتها ناسا ما الفشل الذي اعترف به المبعوث الأممي أمام العالم في جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن؟
النوبة القلبية من المشاكل الصحية الخطيرة التي تواجه بعض الأشخاص، ما يعد سببًا رئيسيًا للوفاة في بعض الحالات.
ويوجد عديد من الأنواع المختلفة من النوبات التي لا يعرف عنها كثيرونـ ولذا نستعرض لكم 4 علامات خفية تشير إلى تعرضك لنوبة قلبية دون أن تدري، وذلك وفقا لموقع "bestlifeonline".الأخبار المتعلقة ماذا يحدث للجسم عند تناول الكلاوي في عيد الأضحى؟
لتواجه توقفًا مفاجئًا في الحركة دون أن تسقط:إحدى سمات النوبة المصحوبة بغيبة هي فقدان مؤقت للوعي دون فقدان الوعي، ويكون هذا أيضًا علامة على نوبات بؤرية معقدة، والتي تحدث عند الأشخاص المصابين بصرع الفص الجبهي.
ويصعب تمييز أن الشخص الذي يعاني من النوبة فاقد للوعي لدى بعض الأشخاص.
وتوضح جمعية Epilepsy Action البريطانية (خيرية تقدم المعلومات والمشورة والدعم للأشخاص المصابين بالصرع)أنه إذا كنت تعاني من نوبة غيابية نموذجية، فستكون فاقدًا للوعي لبضع ثوان وستتوقف فجأة عن فعل كل ما كنت تفعله قبل أن تبدأ لكنك لن تسقط وتبدو وكأنك في أحلام يقظة ولا يلاحظ الأشخاص من حولك غيابك.
تقوم بحركات صفع الشفاه أو المضغ:على الرغم من أنه يكون من الصعب اكتشاف نوبة مصحوبة بغيبة بسبب نقص دقيق في الوعي وحده، فقد تتعرف على حالتك إذا لاحظ من حولك بعضًا من أعراضهم المميزة، وتشمل هذه في بعض الأحيان مثل حركات صفع الشفاه أو حركات المضغ اللاإرادية.
وأشارت دراسة نشرت عام 2009 في JAMA Archives of Neurology إلى أن البلع اللاإرادي ولعق الشفاه كانا من بين الأعراض الفموية الأكثر شيوعًا لهذا النوع من النوبات.
تبدأ جفونك بالرفرفة:رفرفة الجفن هي علامة أخرى خفية على أنك تعاني من نوبة مصحوبة بغيبة، وفي بعض الأحيان تنقلب العينان إلى الأعلى وتشترك هذه الأعراض مع أشكال أخرى من الصرع، مثل الصرع مع عضلة الجفن، والمعروفة أيضًا باسم متلازمة جيفونز.
تقوم يديك بعمل حركات صغيرة، بما في ذلك فرك الأصابع:حركات الأصابع الصغيرة مثل فرك الأصابع، والتململ، وعصر اليد، والخدش، كانت أيضًا علامات شائعة على نوبات الغياب، ويعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من النوبات أيضًا من حركة اهتزازية عامة في أيديهم أو أطرافهم