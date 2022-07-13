لأول مرة في تاريخها…. صندوق النقد يصدر بيانا بشأن خطورة الوضع في أمريكا ويحذر من إجراءات خاطئة

الأربعاء 13 يوليو-تموز 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أكد صندوق النقد الدولي أن تجنب الركود في الولايات المتحدة يصبح أكثر صعوبة، محذرا من أن الاختيار الخاطئ للإجراءات في ظل ارتفاع التضخم سيؤثر سلبا على اقتصاد البلاد والعالم أجمع.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تقرير صندوق النقد الدولي، الذي نشر يوم الثلاثاء بعد نتائج المراجعة السنوية التقليدية للاقتصاد الأمريكي على أساس المادة الرابعة من ميثاق المنظمة.

ويقول خبراء صندوق النقد الدولي في تقريرهم: "أقر أعضاء المجلس التنفيذي أن المخاطر كبيرة عند السعي لاتخاذ إجراء بشأن التضخم وأن اختيار قرارات السياسة الخاطئة في اتجاه أو آخر سيؤدي إلى عواقب وخيمة في البلاد وتأثير سلبي على الاقتصاد العالمي".

وتوصل الخبراء إلى استنتاج مفاده أن "تجنب الركود في الولايات المتحدة يصبح صعبا على نحو متزايد".

وفي رأيهم، هناك عدد من العوامل التي "تخلق مشاكل إضافية".

ومن بين هذه العوامل، وفقا للتقرير، "جائحة كوفيد-19 المستمرة، وصعوبات الإمداد"، فضلاً عن الظروف التي يزعم أنها مرتبطة بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا