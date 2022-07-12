وزير الأوقاف يعلن استكمال مناسك الحج ونجاح موسم 1443هـ

الثلاثاء 12 يوليو-تموز 2022 الساعة 10 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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أعلن وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، اليوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر ذي الحجة للعام 1443هـ، استكمال حجاج اليمن أداء مناسك الحج، ونجاح هذا الموسم وفقاً لما هو مخطط له من قبل الوزارة.

وأوضح الوزير أن عملية التنفيذ لكل خطط الوزارة تمت بنجاح منذ بداية الإعلان عن الحج، ابتداءً من التسجيل الذي كان في فترة قياسية خلال 4 أيام، ثم استئجار المساكن في مكة والمدينة بمواصفات عالية ، واستئجار الباصات الناقلة ذات موديلات حديثة،.

ولأول مرة بعد انقطاع لثلاثة مواسم أتى حجاج بلادنا جواً، كما ما تم الربط بين بيانات الحجاج في المسار الالكتروني بوقت قياسي جداً. وبين الوزير أن عملية التصعيد الى منى وعرفات ومزدلفة، والتوعية والإرشاد وعملية الاعاشة والرعاية الطبية والخدمية تكللت بنجاح تام. وتقدم الوزير بالشكر لله سبحانه وتعالى الذي يسر وأعان وسهل لحجاج بلادنا ولكل من قَدِم إلى البيت العتيق من كل فج عميق، ثم القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وجميع نوابه ودولة رئيس الوزراء على متابعتهم المستمرة.

وأشاد الوزير بالجهود الكبيرة لقيادة الوزارة وقطاع الحج والعمرة من وكلاء ومدراء ومختصين وموظفين، وطواقم اللجان العاملة، والقنصلية، والشركات الناقلة، والوكالات، والجوازات، والجمارك، وشباب حضرموت، وجميع من أسهم في خدمة حجاج بيت الله الحرام. وثمن الوزير دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية على كل التسهيلات لحجاج بلادنا وجميع حجاج بلاد المسلمين،.

وكل الجهود والترتيبات التي قدموها لخدمة ضيوف الرحمن، سائلاً الله تعالى أن يعيد حجاج بلادنا وحجاج العالم الى ديارهم سالمين.