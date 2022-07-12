العميد طارق صالح يشدد على ضرورة تجاوز خلافات الماضي ويتوعد الحوثي: «كما صلينا في تعز سنصلي في الحديدة وصنعاء» شاهد أول صورة ملونة للفضاء نشرتها ناسا ما الفشل الذي اعترف به المبعوث الأممي أمام العالم في جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن؟ ترحيب حكومي برفع اسم القوات المسلحة اليمنية من قائمة الاطراف المنتهكة لحقوق الأطفال باليمن اللواء سلطان العرادة يوجه برفع الجاهزية العسكرية ويؤكد أن المليشيا لا تؤمن بالسلام مؤسسة وطن تستكمل توزيع كسوة وحلوى العيد لأفراد الجيش والمقاومة في الجبهات دراسة حديثة تحذر من عامل خطر في المنزل يسبب سرطان الرئة والكثيرون يجهلونه تماما إسرائيل تكشف عن أدلة جديدة في مخطط أمريكي إسرائيلي خطير يخص السفارة في القدس حركة حماس تثير غضب اليمنيين بتهنئتها قادة مليشيا الحوثي مليشيا الحوثي تقتحم وتنهب اذاعة صوت اليمن في صنعاء رغم صدور حكم قضائي سمح بعودة بثها
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، على ضرورة مواصلة العمل على توحيد الصف وتجاوز خلافات الماضي وإزالة الجمود والحواجز بين مختلف قوى ومكونات الصف الوطني، مشددا على أنَّ المضي في هذا الطريق هو مفتاح النصر.
وأكد أن مليشيات الحوثي استغلت، ولا تزال، تشتت وتفرُّق اليمنيين لفرض مشروعها الدخيل المستورد من إيران.مضيفا : "كما صلينا في تعز.. سنصلي بمدينة الحديدة، وفي صنعاء، وسنستعيد دولتنا وبلادنا".
جاء ذلك خلال استقباله قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والبرلمانيين والقيادات الأمنية والعسكرية ووجهاء وأعيان محافظة الحديدة، وتبادل معهم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الاضحى.
وناقش مع الحاضرين مجمل الأوضاع في المحافظة، وضرورة العمل على تحسين أداء المكاتب التنفيذية والارتقاء بالخدمات العامة التي تقدَّم للمواطنين، ورفع دراسات متكاملة بالمشاريع الخدمية والتنموية المطلوب تنفيذها، بما فيها توفير طاقة كهربائية بديلة بالرياح والشمس.
ووجّه العميد طارق المحافظ ورئيس جامعة الحديدة، بسرعة إعداد دراسة متكاملة باحتياجات الجامعة خلال الفترة القادمة، وخطة لتطويرها كي تشمل مختلف التخصصات لتقديمها إلى لحكومة والجهات المانحة.
وأشار إلى ضرورة تنظيم مهرجان سياحي سنوي في الحديدة أسوة بمهرجان المخا، وتقديم الوجه الثقافي والحضاري الذي يليق بالمحافظة وإرثها التاريخي الكبير.
فيما اشادت قيادة السلطة المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية بدعم العميد طارق صالح للسلطة المحلية في المحافظة للنهوض بدورها ودعم مشاريع البنى التحتية وأنشطة الإغاثة الإنسانية، وتحسين الأوضاع في المحافظة.