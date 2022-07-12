العميد طارق صالح يشدد على ضرورة تجاوز خلافات الماضي ويتوعد الحوثي: «كما صلينا في تعز سنصلي في الحديدة وصنعاء» شاهد أول صورة ملونة للفضاء نشرتها ناسا ما الفشل الذي اعترف به المبعوث الأممي أمام العالم في جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن؟ ترحيب حكومي برفع اسم القوات المسلحة اليمنية من قائمة الاطراف المنتهكة لحقوق الأطفال باليمن اللواء سلطان العرادة يوجه برفع الجاهزية العسكرية ويؤكد أن المليشيا لا تؤمن بالسلام مؤسسة وطن تستكمل توزيع كسوة وحلوى العيد لأفراد الجيش والمقاومة في الجبهات دراسة حديثة تحذر من عامل خطر في المنزل يسبب سرطان الرئة والكثيرون يجهلونه تماما إسرائيل تكشف عن أدلة جديدة في مخطط أمريكي إسرائيلي خطير يخص السفارة في القدس حركة حماس تثير غضب اليمنيين بتهنئتها قادة مليشيا الحوثي مليشيا الحوثي تقتحم وتنهب اذاعة صوت اليمن في صنعاء رغم صدور حكم قضائي سمح بعودة بثها
كشفت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) مساء الاثنين عن أول صورة بالألوان الكاملة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي، واحتفى بها الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي قال إن هناك "صورا لأماكن لم يرها أحد من قبل".
وتلقى بايدن ونائبته كامالا هاريس إيجازا من مسؤولين في ناسا بشأن الصورة التي وُصفت بأنها أعلى الصور وضوحا للكون وأعمقها في التاريخ، وسيتبعها نشر مجموعة كاملة من الصور صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي الأميركي.
وقال بايدن "سنرى لأول مرة صورا ملونة لعالم الفضاء وسنرى كيف تولد المجرات".
وأعلنت ناسا في وقت سابق أن جميع الأجهزة الأربعة التي يتألف منها تلسكوب جيمس ويب باتت جاهزة للاستخدام.
ويعوّل العلماء على هذا التلسكوب لمساعدتهم في دراسة نشأة المجرات الأولى في الكون، ومقارنتها بالمجرات الحالية، وكيف نشأ نظامنا الشمسي وإذا كانت هناك حياة على كواكب أخرى.