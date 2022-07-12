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شاهد أول صورة ملونة للفضاء نشرتها ناسا

الثلاثاء 12 يوليو-تموز 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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كشفت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) مساء الاثنين عن أول صورة بالألوان الكاملة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي، واحتفى بها الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي قال إن هناك "صورا لأماكن لم يرها أحد من قبل".

وتلقى بايدن ونائبته كامالا هاريس إيجازا من مسؤولين في ناسا بشأن الصورة التي وُصفت بأنها أعلى الصور وضوحا للكون وأعمقها في التاريخ، وسيتبعها نشر مجموعة كاملة من الصور صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي الأميركي.

وقال بايدن "سنرى لأول مرة صورا ملونة لعالم الفضاء وسنرى كيف تولد المجرات".

وأعلنت ناسا في وقت سابق أن جميع الأجهزة الأربعة التي يتألف منها تلسكوب جيمس ويب باتت جاهزة للاستخدام.

ويعوّل العلماء على هذا التلسكوب لمساعدتهم في دراسة نشأة المجرات الأولى في الكون، ومقارنتها بالمجرات الحالية، وكيف نشأ نظامنا الشمسي وإذا كانت هناك حياة على كواكب أخرى.

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