ترحيب حكومي برفع اسم القوات المسلحة اليمنية من قائمة الاطراف المنتهكة لحقوق الأطفال باليمن

الثلاثاء 12 يوليو-تموز 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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رحبت الحكومة اليمنية بإزالة اسم القوات المسلحة اليمنية من قائمة الأطراف الضالعة في انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في حالات النزاع المسلح، والتي وردت في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح عام 2021.

وجاء القرار تقديراً للجهود المبذولة من قبل الحكومة بدءاً بتوقيع خطة العمل وخارطة الطريق لتنفيذ هذه الخطة الموقعتين بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، والتوجيهات العليا لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراع، وعقد العديد من الأنشطة والورش ودورات التدريب والنزولات الميدانية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وأخرها إعلان حملة التحرك لحماية الأطفال والتي دشنت في عدن بتاريخ 23 مايو 2022 بالإضافة الى الانخفاض الكبير في حالات الانتهاكات المزعومة للقوات الحكومية.

وأكدت الحكومة اليمنية حرصها الكامل على حماية الأطفال وصون حقوق الأطفال في اليمن وبذل الجهود والتدابير للحد من استخدام وتجنيد الأطفال في الصراع المسلح.. مشيدة بالتعاون المستمر والمثمر مع الأمم المتحدة والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح والفريق القطري العامل في اليمن.