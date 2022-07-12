آخر الاخبار

مؤسسة وطن تستكمل توزيع كسوة وحلوى العيد لأفراد الجيش والمقاومة في الجبهات دراسة حديثة تحذر من عامل خطر في المنزل يسبب سرطان الرئة والكثيرون يجهلونه تماما إسرائيل تكشف عن أدلة جديدة في مخطط أمريكي إسرائيلي خطير يخص السفارة في القدس حركة حماس تثير غضب اليمنيين بتهنئتها قادة مليشيا الحوثي مليشيا الحوثي تقتحم وتنهب اذاعة صوت اليمن في صنعاء رغم صدور حكم قضائي سمح بعودة بثها اغتيال ضابط برتبة عقيد في الجيش بمدينة المكلا في حضرموت قيادة قوات الأمن الخاصة في مأرب ينفذون زيارات عيدية وتفقدية للمواقع والنقاط الأمنية وكيل وزارة الأقاف الدكتور مختار الرباش يتفقد أحوال الحجاج في مخيمات منى بايدن يكشف سر سفره إلى السعودية وعلاقته بالتطبيع بين إسرائيل والعالم العربي تركيا تكشف لأول مرة عن حصيلة عملياتها العسكرية منذ مطلع عام 2022 في دولتين عربية

مؤسسة وطن تستكمل توزيع كسوة وحلوى العيد لأفراد الجيش والمقاومة في الجبهات

الثلاثاء 12 يوليو-تموز 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ متابعات
عدد القراءات 154

نفذت مؤسسة وطن التنموية خلال اليومين الماضيين توزيع كسوة وحلوى العيد على أفراد الجيش والمقاومة في الخطوط الأمامية لجبهات القتال.

مؤسسة وطن وبمناسبة عيد الأضحى المبارك قدمت للأبطال كسوة عيدية احتوت على الشمزان والمعاوز ، والشيلان العسكرية، والاحذية الجلدية، وسلمت للأفراد في الخطوط الأمامية.

كما وزعت المؤسسة حلوى العيد لأفراد الجيش والمقاومة في الجبهات، كان لحرائر المحافظات دور فاعل في إعدادها وتجهيزها.

وقال رضوان مسعود المدير التنفيذي للمؤسسة إن الفرق الميدانية وزعت كسوة العيد على كافة أفراد الجيش والمقاومة في الخطوط الأمامية للمناطق العسكرية السابعة والسادسة والثالثة.

وعبر مسعود عن خالص شكره لحرائر المحافظات على جهودهن المستمرة والمساندة لأفراد الجيش والمقاومة، معبرا عن تهانيه لكافة أفراد الجيش والأمن والمقاومة بمناسبة العيد.

إقراء أيضاً
مكتب الصحة في مأرب يعلن عن المستشفيات والمنشآت الصحية المناوبة خلال إجازة العي
دراسة يمنية حديثة تكشف علاقة الحرس الثوري الإيراني بالمراكز والمخيمات الصيفية
مؤسسة وطن التنموية توزع نحو 250 بطانية على الجرحى والمرضى بأقسام الرقود في المس
صورة الألم في كتاب الشتات اليمني" للأستاذ خالد اليمان
مأرب… مناقشة عشرة مشاريع ريادية لطلاب كلية العلوم الإدارية مختارة من 120 مشروعا
الإعلان عن إشهار أول مركز للدراسات السياسية والأمنية في اليمن
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة مجتمع مدني

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس