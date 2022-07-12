مؤسسة وطن تستكمل توزيع كسوة وحلوى العيد لأفراد الجيش والمقاومة في الجبهات دراسة حديثة تحذر من عامل خطر في المنزل يسبب سرطان الرئة والكثيرون يجهلونه تماما إسرائيل تكشف عن أدلة جديدة في مخطط أمريكي إسرائيلي خطير يخص السفارة في القدس حركة حماس تثير غضب اليمنيين بتهنئتها قادة مليشيا الحوثي مليشيا الحوثي تقتحم وتنهب اذاعة صوت اليمن في صنعاء رغم صدور حكم قضائي سمح بعودة بثها اغتيال ضابط برتبة عقيد في الجيش بمدينة المكلا في حضرموت قيادة قوات الأمن الخاصة في مأرب ينفذون زيارات عيدية وتفقدية للمواقع والنقاط الأمنية وكيل وزارة الأقاف الدكتور مختار الرباش يتفقد أحوال الحجاج في مخيمات منى بايدن يكشف سر سفره إلى السعودية وعلاقته بالتطبيع بين إسرائيل والعالم العربي تركيا تكشف لأول مرة عن حصيلة عملياتها العسكرية منذ مطلع عام 2022 في دولتين عربية
نفذت مؤسسة وطن التنموية خلال اليومين الماضيين توزيع كسوة وحلوى العيد على أفراد الجيش والمقاومة في الخطوط الأمامية لجبهات القتال.
مؤسسة وطن وبمناسبة عيد الأضحى المبارك قدمت للأبطال كسوة عيدية احتوت على الشمزان والمعاوز ، والشيلان العسكرية، والاحذية الجلدية، وسلمت للأفراد في الخطوط الأمامية.
كما وزعت المؤسسة حلوى العيد لأفراد الجيش والمقاومة في الجبهات، كان لحرائر المحافظات دور فاعل في إعدادها وتجهيزها.
وقال رضوان مسعود المدير التنفيذي للمؤسسة إن الفرق الميدانية وزعت كسوة العيد على كافة أفراد الجيش والمقاومة في الخطوط الأمامية للمناطق العسكرية السابعة والسادسة والثالثة.
وعبر مسعود عن خالص شكره لحرائر المحافظات على جهودهن المستمرة والمساندة لأفراد الجيش والمقاومة، معبرا عن تهانيه لكافة أفراد الجيش والأمن والمقاومة بمناسبة العيد.