مؤسسة وطن تستكمل توزيع كسوة وحلوى العيد لأفراد الجيش والمقاومة في الجبهات

الثلاثاء 12 يوليو-تموز 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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نفذت مؤسسة وطن التنموية خلال اليومين الماضيين توزيع كسوة وحلوى العيد على أفراد الجيش والمقاومة في الخطوط الأمامية لجبهات القتال.

مؤسسة وطن وبمناسبة عيد الأضحى المبارك قدمت للأبطال كسوة عيدية احتوت على الشمزان والمعاوز ، والشيلان العسكرية، والاحذية الجلدية، وسلمت للأفراد في الخطوط الأمامية.

كما وزعت المؤسسة حلوى العيد لأفراد الجيش والمقاومة في الجبهات، كان لحرائر المحافظات دور فاعل في إعدادها وتجهيزها.

وقال رضوان مسعود المدير التنفيذي للمؤسسة إن الفرق الميدانية وزعت كسوة العيد على كافة أفراد الجيش والمقاومة في الخطوط الأمامية للمناطق العسكرية السابعة والسادسة والثالثة.

وعبر مسعود عن خالص شكره لحرائر المحافظات على جهودهن المستمرة والمساندة لأفراد الجيش والمقاومة، معبرا عن تهانيه لكافة أفراد الجيش والأمن والمقاومة بمناسبة العيد.