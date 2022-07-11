حرحة حماس تثير غضب اليمنيين بتهنئتها قادة مليشيا الحوثي

الإثنين 11 يوليو-تموز 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اثارت حركة حماس غضبا واسعا في اوساط اليمنيين المناوئين لجماعة الحوثي الانقلابية، بعد تهنئة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، لمهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي التابع للحوثيين.

وتدوالت وسائل اعلام الحوثي خبر التهنئة، لكن وسائل اعلام الحركة الفلسطينة لم تذكر الخبر ،ورغم ذلك لم تنفيه.

وبعد الجدل الذي اثير؛ نشرت حمـاس على موقعها الرسمي خبراً حول ان"هنية يبرق بالتهاني لرئيس مجلس القيادة الرئاسة اليمني،الرئيس العليمي بمناسبة عيد الأضحى، والعديد من القادة والزعماء اليمنيين"، وورد في طيّات الخبر: "وكما هنأ هنية فضيلة العلامة الدكتور عبدالمجيد الزنداني والشيخ محمد عبدالله اليدومي رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح، وفي الإطار ذاته فقد هنأ السيد عبد الملك الحـوثي رئيس جماعة أنصار الله."