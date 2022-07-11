حرحة حماس تثير غضب اليمنيين بتهنئتها قادة مليشيا الحوثي مليشيا الحوثي تقتحم وتنهب اذاعة صوت اليمن في صنعاء رغم صدور حكم قضائي سمح بعودة بثها اغتيال ضابط برتبة عقيد في الجيش بمدينة المكلا في حضرموت قيادة قوات الأمن الخاصة في مأرب ينفذون زيارات عيدية وتفقدية للمواقع والنقاط الأمنية وكيل وزارة الأقاف الدكتور مختار الرباش يتفقد أحوال الحجاج في مخيمات منى بايدن يكشف سر سفره إلى السعودية وعلاقته بالتطبيع بين إسرائيل والعالم العربي تركيا تكشف لأول مرة عن حصيلة عملياتها العسكرية منذ مطلع عام 2022 في دولتين عربية بعثة ملاكمة نادي سد مأرب تصل كوستاناي للمشاركة في بطولة أورال الدوليه للملاكمة أمير منطقة مكة: الحمدلله الذي قيض السعودية لخدمة حجاج بيت الله ولن تستطيع أي دولة القيام بهذا الواجب أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة بحسب توقعات الأرصاد اليمنية
اقتحمت ميليشيا الحوثي، اليوم الاثنين، إذاعة محلية، في العاصمة صنعاء، وسط عمليات قمع واسعة للصحافيين والإعلاميين في مختلف مناطق سيطرة الحوثيين.
وقال مدير إذاعة صوت اليمن، مجلي الصمدي، في منشورات على صفحته بموقع فيسبوك، إن عناصر حوثية اقتحمت إذاعة "صوت اليمن" وسطت على أجهزة البث، بالرغم من صدور قرار قضائي بإعادة بث الإذاعة قبل أربعة أيام.
وأضاف "الصمدي" أن العناصر الحوثية اقتحمت وكسرت الأبواب الحديدية والزجاجية في المبنى الذي تتواجد فيها الخطوط الجوية اليمنية.
واعتبر مدير الإذاعة أن ما قام به عناصر الجماعة تحدٍ سافر لأحكام القضاء.. داعياً جميع الصحافيين والحقوقيين والناشطين ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الرسمية والمجتمعية في الداخل والخارج وجميع أنحاء العالم إلى "إدانة العدوان السافر الذي قامت به قوات تابعة لوزارة إعلام حكومة صنعاء وقسم شرطة النصر بحدة ضد مبنى إذاعة صوت اليمن وكسر أبوابه ونهب أجهزته".
ونشر الصمدي صوراً أولية لاقتحام ونهب أجهزة الإذاعة وتعطيل البث.. مؤكداً أنه لم يكن يوجد أحد في الإذاعة حينها، حيث يتم البث آلياً بسبب مضايقتهم وترصدهم من قبل عناصر حوثية.
وكانت محكمة الصحافة الخاضعة لسيطرة الحوثيين أصدرت حكماً قبل أيام سمح بعودة بث الإذاعة.