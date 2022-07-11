مليشيا الحوثي تقتحم وتنهب اذاعة صوت اليمن في صنعاء رغم صدور حكم قضائي سمح بعودة بثها

الإثنين 11 يوليو-تموز 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اقتحمت ميليشيا الحوثي، اليوم الاثنين، إذاعة محلية، في العاصمة صنعاء، وسط عمليات قمع واسعة للصحافيين والإعلاميين في مختلف مناطق سيطرة الحوثيين.

وقال مدير إذاعة صوت اليمن، مجلي الصمدي، في منشورات على صفحته بموقع فيسبوك، إن عناصر حوثية اقتحمت إذاعة "صوت اليمن" وسطت على أجهزة البث، بالرغم من صدور قرار قضائي بإعادة بث الإذاعة قبل أربعة أيام.

وأضاف "الصمدي" أن العناصر الحوثية اقتحمت وكسرت الأبواب الحديدية والزجاجية في المبنى الذي تتواجد فيها الخطوط الجوية اليمنية.

واعتبر مدير الإذاعة أن ما قام به عناصر الجماعة تحدٍ سافر لأحكام القضاء.. داعياً جميع الصحافيين والحقوقيين والناشطين ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الرسمية والمجتمعية في الداخل والخارج وجميع أنحاء العالم إلى "إدانة العدوان السافر الذي قامت به قوات تابعة لوزارة إعلام حكومة صنعاء وقسم شرطة النصر بحدة ضد مبنى إذاعة صوت اليمن وكسر أبوابه ونهب أجهزته".

ونشر الصمدي صوراً أولية لاقتحام ونهب أجهزة الإذاعة وتعطيل البث.. مؤكداً أنه لم يكن يوجد أحد في الإذاعة حينها، حيث يتم البث آلياً بسبب مضايقتهم وترصدهم من قبل عناصر حوثية.

وكانت محكمة الصحافة الخاضعة لسيطرة الحوثيين أصدرت حكماً قبل أيام سمح بعودة بث الإذاعة.