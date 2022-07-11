اغتيال ضابط برتبة عقيد في الجيش بمدينة المكلا في حضرموت

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استهدف مجهولون ضابطًا برتبة عقيد في الجيش الوطني، بإطلاق النار عليه، في مدينة مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن.
وقال مصدر امني إن "العقيد بلخير بانصيب تعرض لهجوم من مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية، في وقت متأخر الأحد، أثناء مروره بمنطقة الشافعي بمدينة المكلا".
وأشار المصدر اإلى أن العقيد "بلخير بانصيب" أصيب بطلقة نارية في بطنه، نقل على إثرها إلى مستشفى ابن سيناء، إلا أنه توفي في المستشفى فجر الإثنين متأثرا بجروحه.
والعقيد بلخير بانصيب يشغل منصب نائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت له زياره تفقدية صباح الأحد للنقاط العسكرية في بعض مديريات الساحل، برفقة قائد لواء الشرطة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية.
! ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.