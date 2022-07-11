وكيل وزارة الأقاف الدكتور مختار الرباش يتفقد أحوال الحجاج في مخيمات منى

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تفقد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الخضر الرباش ، مساء اليوم ، مخيمات الحجاج اليمنيين في مشعر منى.
واطمأن الوكيل على مستوى الخدمات المقدمة لهم، حيث زار المطابخ واطلع على جودة أصناف الغذاء وجودة إعداده.
كما زار الوكيل الرباش العيادات الطبية العاملة في المخيمات، واستمع من الأطباء لشرح وافٍ عن الحالات المرضية التي تعاملوا معها، واستعداد الكادر الطبي لمواجهة الظروف والطوارئ المحتملة في ظل الإمكانات المتوفرة، ومستوى التنسيق مع الاشقاء في المملكة فيما يتعلق بالحالات الحرجة المحتملة.
كما عقد الوكيل اجتماعاً بلجان الأفواج والنقل والمدينة المنورة، لمناقشة عملية زيارة حجاج بلادنا إلى المدينة المنورة بعد استكمال أداء مناسكهم، وضمان عودتهم إلى أرض الوطن سالمين، وفقاً لما هو مخطط له من قبل الوزارة. رافق الوكيل ، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الحج والعمرة عارف البركاني.