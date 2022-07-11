تركيا تكشف لأول مرة عن حصيلة عملياتها العسكرية منذ مطلع عام 2022 في دولتين عربية

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كشفت وزارة الدفاع التركية عن حصيلة عملياتها ضد ما أسمتهم بـ"الإرهابيين" في مناطق شمال سوريا والعراق، منذ مطلع العالم الجاري.
وفي كلمة له خلال اجتماعه عبر تقنية الفيديو بقادة الوحدات التركية العاملة على الحدود السورية والعراقية وخارج البلاد، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، "استمرار القوات التركية في مكافحة الإرهاب داخل البلاد وخارجها حتى القضاء على آخر إرهابي وإحلال أمن وسلامة الحدود التركية"، لافتا إلى "ازدياد الهجمات الإرهابية في شمال سوريا مؤخرا، خاصة من منطقتي منبج وتل رفعت، وأن الجيش التركي يرد على الإرهابيين بالشكل اللازم".
وأوضح أكار أن "القوات التركية تمكنت من تحييد 35 ألفا و268 إرهابيا منذ 24 يوليو 2015"، مشيرا إلى أن "القوات التركية حيدت 1999 إرهابيا في شمال سوريا والعراق منذ بداية العام الجاري، فضلا عن 277 إرهابيا في إطار عملية قفل المخلب".
وكانت تركيا قد أطلقت في 18 نيسان الماضي عملية "قفل المخلب" ضد معاقل تنظيم حزب "العمال الكردستاني (بي كا كا)، الذي تصنفه أنقرة "منظمة إرهابية"، في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان بشمال العراق