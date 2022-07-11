بعثة ملاكمة نادي سد مأرب تصل كوستاناي للمشاركة في بطولة أورال الدوليه للملاكمة أمير منطقة مكة: الحمدلله الذي قيض السعودية لخدمة حجاج بيت الله ولن تستطيع أي دولة القيام بهذا الواجب أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة بحسب توقعات الأرصاد اليمنية احصائية بأعداد من نزحوا في اليمن هذا العام وأكثر من 3 آلاف مهاجر وصلوا خلال شهر جلسة جديدة لمجلس الأمن بشأن اليمن جو بايدن: أسافر الى الشرق الأوسط لبدء مرحلة جديدة وهذا ما اريده من السعودية تعز تحتفي بالفنان أيوب طارش في مهرجانها السنوي الخامس رئيس الهيئة العليا للإصلاح يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بعيد الأضحى ونجاح موسم الحج اتفاق بين الصين وأمريكا خلال محادثات “نادرة” تطرقت لقضايا مهمّة منشأة تحت الأرض لإيران.. تقرير للطاقة الذرية يكشف تفاصيلها
وصلت بعثة ملاكمة نادي سد مأرب إلى مدينة كوستاناي الكازخستان للمشاركة في بطولة أورال كورغان ايتينوف الدولية للملاكمة التي ستكون مابين ( 12 - 18 ) يوليو الجاري.
ويشارك في البطولة 14 دولة منها ثلاث دول عربية اليمن وفلسطين والعراق حيث ستلعب البطولة بنظام خروج المغلوب
وخضع ملاكم نادي سد مأرب لمعسكر تدريبي لمدة عشرة أيام في القاهرة ليغادر بعدها إلى كازخستان ببعثة تتكون من ثلاثة أعضاء يترأسها محمد عبدالناصر مهدي والمدرب شعبان العمري والملاكم علي مجاهد الفضلي.
يشار إلى أن هذه المشاركة هي الأولى لنادي سد مأرب على الصعيد الدولي