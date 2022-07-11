بعثة ملاكمة نادي سد مأرب تصل كوستاناي للمشاركة في بطولة أورال الدوليه للملاكمة

الإثنين 11 يوليو-تموز 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- ماجد الموساي

عدد القراءات 278

وصلت بعثة ملاكمة نادي سد مأرب إلى مدينة كوستاناي الكازخستان للمشاركة في بطولة أورال كورغان ايتينوف الدولية للملاكمة التي ستكون مابين ( 12 - 18 ) يوليو الجاري.

ويشارك في البطولة 14 دولة منها ثلاث دول عربية اليمن وفلسطين والعراق حيث ستلعب البطولة بنظام خروج المغلوب

وخضع ملاكم نادي سد مأرب لمعسكر تدريبي لمدة عشرة أيام في القاهرة ليغادر بعدها إلى كازخستان ببعثة تتكون من ثلاثة أعضاء يترأسها محمد عبدالناصر مهدي والمدرب شعبان العمري والملاكم علي مجاهد الفضلي.

يشار إلى أن هذه المشاركة هي الأولى لنادي سد مأرب على الصعيد الدولي