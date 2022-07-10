أمير منطقة مكة: الحمدلله الذي قيض السعودية لخدمة حجاج بيت الله ولن تستطيع أي دولة القيام بهذا الواجب

الأحد 10 يوليو-تموز 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية أن "مكة المكرمة مفتوحة لأي مسلم راغب في الحج".

وأوضح في مقابلة مع قناة "العربية أنه "بتضافر الجهود ستصل المملكة إلى ما يرضيها من خدمة حجاج وقاصدي الحرمين الشريفين".

وقال إن "ما يرضينا صعب الوصول إليه، ولكننا نبذل جهودنا لخدمة ضيوف الحرمين الشريفين"، وثمّن "جهود المتطوعين وروح المبادرة لديهم في خدمة الحجاج".

وأضاف: "الحمد لله الذي قيض السعودية لتقوم بهذا الواحب، وصدقني لن تستطيع أي دولة أن تقوم بهذا سوى السعودية".

وأكد أن المملكة ⁩ العربية ⁧ السعودية ⁩ تبذل كافة جهودها لخدمة الحجاج، وتابع: "نسعى لتحويل ⁧ مكة المكرمة ⁩ إلى أول مدينة ذكية في العالم الإسلامي".

وأشار إلى أن نقل الجهات الحكومية إلى مقر موحد خارج المشاعر المقدسة سهّل كثيرا من الخدمات، مضيفا أن مشروع تطوير مكة يتطلب تضافر كل الجهود.

وقال إن "المملكة أكثر تأهيلاً للقيام بتطوير البنية التحتية الرقمية، والعمل ليس سهلاً، ولا يمكن أن ينتهي في سنة واحدة، وتوجد مشروعات كثيرة ومترابطة ويشترك فيها جميع مقدمي الخدمات للحجاج والمعتمرين".

وتحدث عن تجربته عن الحج في صغره، وقال: إن أكثر موقف عالق بذاكرتي هو تغريز السيارات في لحظة النفرة من عرفات، وهذا قبل أكثر من 50 عاما ماضية، واليوم أصبح الوضع مختلفا والانتقال يتم بكل يسر وسهولة، والحكومة لم تقصر وقامت بتمهيد الطرق والشوارع".

وختم حواره بحديثه عن علاقته بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث قال: "عندما كان الملك سلمان أميرا للرياض كنت ألجا إليه في كل المشاكل التي تواجهني، خصوصا في رعاية الشباب، وكان دائم الترحاب والمساعدة، وكنت بالنسبة له أخا صغيرا".