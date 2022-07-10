أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة بحسب توقعات الأرصاد اليمنية

الأحد 10 يوليو-تموز 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية متفاوتة على المناطق الشرقية والصحارى والمرتفعات الغربية، واضطراب البحر في السواحل الجنوبية والشرقية بسبب شدة الرياح خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية ليوم الاحد، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعديةِ على أجزاء من المناطق الشرقية والصحارى ومرتفعات ووديان محافظات المهرة وحضرموت.

وقد تمتد الأمطار إلى أجزاء من محافظتي شبوة وأبين والسواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية ممتدة من محافظة صعدة شمالاً حتى محافظة لحج جنوباً خصوصا على أجزاء من محافظات : صعدة، حجة، المحويت، عمران وريمة.

ويُحتمل أن تمتد الأمطار المتفرقة إلى أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار المركز إلى رياح شديدة تتراوح سرعتها ما بين 25 - 50 عقدة في أرخبيل سقطرى، و15 - 30 عقدة في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب، وتعمل على اضطراب البحر.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم.

كما حذر سائقي المركبات في الطرقات الصحراوية والجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة وكذلك الأتربة المثارة بسبب الرياح الهابطة من السحب الرعدية في الصحارى والسهول الساحلية .

ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي ، بلغت في المهرة (حوف) : 21.0 ملم، الجوف : 0.2، صعدة : 0.2، كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد.