احصائية بأعداد من نزحوا في اليمن هذا العام وأكثر من 3 آلاف مهاجر وصلوا خلال شهر

الأحد 10 يوليو-تموز 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نزحت حوالي 6 آلاف أسرة وبعدد إجمالي يقدر بنحو 33 ألف فرد، من 21 محافظة يمنية، خلال النصف الأول من العام الجاري 2022.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (حكومية)، في تقرير لها، إنها رصدت خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022، نزوح 5.942 5,942 أسرة (32.807 أفراد) داخلياً، من 21 محافظة مختلفة، وتوزعت على 11 محافظة.

ووفقاً لتقرير تتبع النزوح الصادر عن الوحدة، فقد مثلت محافظة مأرب الوجهة الأولى للنازحين، حيث استقر فيها ما نسبته 38% من النازحين، في حين ذهبت نسبة 40% منهم إلى محافظات الضالع وشبوة وتعز، بينما نسبة الـ22% الباقية نزحت إلى محافظات الحديدة وأبين وعدن وحضرموت والمهرة.

وأفاد تقرير تتبع النزوح خلال الفترة (1 ـ 30) يونيو 2022، أن 806 أسر (4.572 فرداً)، من بينها 699 أسرة (4.077 فرداً) نزحت للمرة الأولى، و107 أسر (495 فرداً) نزحت للمرة الثانية.

وخلال نفس الفترة (1 ـ 30) يونيو 2022، رصدت الوحدة التنفيذية مغادرة 30 أسرة (122 فرداً) مناطق نزوحها الحالية، إضافة إلى عودة 160 أسرة نازحة (696 فرداً) إلى مناطق سكنهم الأصلية.

في السياق، أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 3 آلاف مهاجر دخلوا اليمن خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي أغلبهم إثيوبيون.

ووفق المنظمة، سجلت محافظتا شبوة ولحج انخفاضاً في عدد المهاجرين الوافدين منذ شهر فبراير الماضي، على الرغم من ملاحظة زيادة طفيفة في شبوة مقارنة بشهر مايو الماضي.

وأشارت إلى أن الانخفاض الإجمالي في عدد المهاجرين جزئياً مرتبط بالظروف المناخية الموسمية، بالإضافة إلى زيادة الدوريات الحدودية من الجانب الجيبوتي، وخاصة بالقرب من لحج.