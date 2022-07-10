جلسة جديدة لمجلس الأمن بشأن اليمن

الأحد 10 يوليو-تموز 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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يعقد مجلس الأمن الدولي، غدا الاثنين، جلسة مشاورات بشأن الأوضاع في اليمن، في ظل اتفاق ممثلي الحكومة والحوثيين على الالتزام بالهدنة الإنسانية.

ومن المقرر أن تتضمن جلسة المشاورات إحاطة للمبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، حول تطورات الأوضاع من النواحي العسكرية والاقتصادية والإنسانية ومستجدات الهدنة القائمة، ومدى التزام أطراف الصراع بتنفيذ بنودها.

كما سيتطرق المبعوث إلى نتائج الاجتماع الثالث للجنة التنسيق العسكرية بين ممثلي الحكومة والحوثيين، الذي اختتم مؤخراً في العاصمة الأردنية عمّان.

ومن المتوقع أن تتضمن الإحاطة أسباب تعثر تنفيذ بعض بنود الهدنة، خاصة فتح الطرق من وإلى تعز، حيث لا تزال مليشيا الحوثي ترفض تنفيذه وفقا للمقترح الأممي الذي وافقت عليه الحكومة في وقت سابق.

وكانت بريطانيا قد طالبت جميع أطراف الصراع في اليمن إبداء استعدادها الجاد للتحرك نحو تحقيق السلام، والعمل على فتح كافة الطرق في تعز وباقي المحافظات عبر التفاوض.