جو بايدن: أسافر الى الشرق الأوسط لبدء مرحلة جديدة وهذا ما اريده من السعودية

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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه يسعى إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية خلال زيارته المرتقبة يومي 15 و16 يوليو.
وأضاف أنه سيسافر الأسبوع المقبل إلى الشرق الأوسط لبدء فصل جديد، مؤكداً أنه سيعمل على تعزيز المصالح الأميركية.
كما شدد على أهمية منطقتنا، مؤكداً أن وجود شرق أوسط أكثر أمناً وتكاملاً أمر ضروري لنواحٍ عديدة، وذلك في تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
وكان البيت الأبيض أعلن الشهر الماضي، أن بايدن سيلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسيشارك في قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي تترأس دورتها المملكة.
وقال في بيان حينها إن تلك الزيارة تم التحضير لها على أعلى مستوى وعلى مدى أشهر من قبل مسؤولين ودبلوماسيين كبار في الإدارة الأميركية.
كما أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن الرئيس الأميركي يثمن دعوة الملك سلمان، ودوره القيادي، ويتطلع إلى هذه الزيارة المهمة، وإلى دور السعودية كشريك استراتيجي على مدى ثمانية عقود.
يشار إلى أن بايدن سيلتقي خادم الحرمين الشريفين في جدة لمناقشة قضايا مهمة إقليمية ودولية، منها الجهود السعودية الأميركية لإنهاء الحرب في اليمن وتوسيع التعاون الاقتصادي والأمني في المنطقة.