تعز تحتفي بالفنان أيوب طارش في مهرجانها السنوي الخامس

الأحد 10 يوليو-تموز 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال مدير عام مكتب الثقافة بمدينة تعز، عبدالخالق سيف ان مهرجان تعز العيدي لهذا العام "يهدف بالاساس الى الاحتفاء بايقونة الوطن وفنان الارض والانسان الفنان الكبير ايوب طارش".

وأضاف سيف ان مهرجان تعز الخامس 2022 الذي ينظمه مكتب الثقافة برعاية رسمية من محافظ المحافظة على مدى اسبوع، سيشارك فيه المع نجوم اليمن الذين اتوا من داخل وخارج الوطن الى عاصمة الثقافة تلبية للدعوة تحت عنوان "ما عيد الا في تعز".

وأشار أن المهرجان هو تقليد سنوي انتهجه مكتب الثقافة للعام الخامس على التوالي بهدف ايصال رسالة للعالم بان تعز هي عاصمة الثقافة والسلام والمحبة، رغم الحصار الحوثي المطبق عليها منذ نحو ثماني سنوات.