تعز تحتفي بالفنان أيوب طارش في مهرجانها السنوي الخامس رئيس الهيئة العليا للإصلاح يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بعيد الأضحى ونجاح موسم الحج اتفاق بين الصين وأمريكا خلال محادثات “نادرة” تطرقت لقضايا مهمّة منشأة تحت الأرض لإيران.. تقرير للطاقة الذرية يكشف تفاصيلها الرئيس العليمي يؤدي صلاة العيد في العاصمة المؤقتة ويستقبل جموع المهنئين حزب الإصلاح :المليشيات لا يمكن أن تجنح للسلام ولا أن تتعايش مع الشعب اليمني اللواء سلطان العرادة في أول حوار له منذ تعيينه نائبا في مجلس الرئاسة يوجه رسائل هامة لحزب المؤتمر ويكشف عن خطط المجلس القادمة اللواء العرادة يؤدي صلاة العيد مع جموع المواطنين بمدينة مأرب حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمي الجمرات الثلاث ويستعدون لأداء آخر مناسك الحج دول تحتفل بأول أيام عيد الأضحى غدا الأحد بينها بلدان عربيان
قال مدير عام مكتب الثقافة بمدينة تعز، عبدالخالق سيف ان مهرجان تعز العيدي لهذا العام "يهدف بالاساس الى الاحتفاء بايقونة الوطن وفنان الارض والانسان الفنان الكبير ايوب طارش".
وأضاف سيف ان مهرجان تعز الخامس 2022 الذي ينظمه مكتب الثقافة برعاية رسمية من محافظ المحافظة على مدى اسبوع، سيشارك فيه المع نجوم اليمن الذين اتوا من داخل وخارج الوطن الى عاصمة الثقافة تلبية للدعوة تحت عنوان "ما عيد الا في تعز".
وأشار أن المهرجان هو تقليد سنوي انتهجه مكتب الثقافة للعام الخامس على التوالي بهدف ايصال رسالة للعالم بان تعز هي عاصمة الثقافة والسلام والمحبة، رغم الحصار الحوثي المطبق عليها منذ نحو ثماني سنوات.