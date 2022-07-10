تعز تحتفي بالفنان أيوب طارش في مهرجانها السنوي الخامس رئيس الهيئة العليا للإصلاح يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بعيد الأضحى ونجاح موسم الحج اتفاق بين الصين وأمريكا خلال محادثات “نادرة” تطرقت لقضايا مهمّة منشأة تحت الأرض لإيران.. تقرير للطاقة الذرية يكشف تفاصيلها الرئيس العليمي يؤدي صلاة العيد في العاصمة المؤقتة ويستقبل جموع المهنئين حزب الإصلاح :المليشيات لا يمكن أن تجنح للسلام ولا أن تتعايش مع الشعب اليمني اللواء سلطان العرادة في أول حوار له منذ تعيينه نائبا في مجلس الرئاسة يوجه رسائل هامة لحزب المؤتمر ويكشف عن خطط المجلس القادمة اللواء العرادة يؤدي صلاة العيد مع جموع المواطنين بمدينة مأرب حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمي الجمرات الثلاث ويستعدون لأداء آخر مناسك الحج دول تحتفل بأول أيام عيد الأضحى غدا الأحد بينها بلدان عربيان
بعث رئيس الهيئة للتجمع اليمني للإصلاح محمد عبدالله اليدومي، برقيتي تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
كما هنأهما بنجاح موسم الحج لهذا العام 1443، مثمناً ما تبذله قيادة وحكومة المملكة من جهود مخلصة في خدمة ورعاية ضيوف الرحمن، ليؤدوا مناسك الحج بيسر في ظل الرعاية والأمان.
وأكد اليدومي على الاعتزاز بأواصر القربى والمودة والإخاء والجوار التي تجمع الشعبين اليمني والسعودي الشقيقين، وعبر عن تقديره للمواقف الأخوية لقيادة المملكة في دعم اليمن والشعب اليمني.
وتمنى رئيس الهيئة العليا للإصلاح، أن يعيد الله هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب المملكة والأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات.