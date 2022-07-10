رئيس الهيئة العليا للإصلاح يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بعيد الأضحى ونجاح موسم الحج

الأحد 10 يوليو-تموز 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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بعث رئيس الهيئة للتجمع اليمني للإصلاح محمد عبدالله اليدومي، برقيتي تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

كما هنأهما بنجاح موسم الحج لهذا العام 1443، مثمناً ما تبذله قيادة وحكومة المملكة من جهود مخلصة في خدمة ورعاية ضيوف الرحمن، ليؤدوا مناسك الحج بيسر في ظل الرعاية والأمان.

وأكد اليدومي على الاعتزاز بأواصر القربى والمودة والإخاء والجوار التي تجمع الشعبين اليمني والسعودي الشقيقين، وعبر عن تقديره للمواقف الأخوية لقيادة المملكة في دعم اليمن والشعب اليمني.

وتمنى رئيس الهيئة العليا للإصلاح، أن يعيد الله هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب المملكة والأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات.