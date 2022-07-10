الرئيس العليمي يؤدي صلاة العيد في العاصمة المؤقتة ويستقبل جموع المهنئين

الأحد 10 يوليو-تموز 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أدى الرئيس رشاد العليمي، ومعه نائب رئيس المجلس عيدروس الزبيدي صلاة عيد الاضحى المبارك، مع جموع المصلين في العاصمة المؤقتة عدن.

وشهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، خطبتي العيد التي تحدث فيها الشيخ انيس احمد، امام وخطيب مسجد سعد ابن ابي وقاص، عن مكانة عيد الاضحى المبارك، كأحد اعظم الايام الاسلامية، بما فيها من مبادئ جليلة في التسامح، والفداء، والتضحية، والمساواة بين البشر بغض النظر عن الجنس او اللون او البلد، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

واشار خطيب العيد الى حاجة الامة الاسلامية الى هذه العبر، والمبادئ في واقعها المعاش، وخصوصا اليمنيين الذين وصفهم الرسول الكريم كأرق الناس قلوبا، وألينهم افئدة واحكهم، واكثرهم رشدا.

وحض الشيخ انيس احمد، على "وحدة الصف، وجمع الكلمة، وتجنب الفرقة، وتطهير القلوب، من الاحقاد والاضغان" في هذه الظروف الاستثائية من تاريخ بلدنا العريق.

وقال: ان الفشل والهزيمة هو مصير محتوم لأهل الفرقة والانقسام والتشرذم، وان النصر كتب لاهل الاجتماع بغض النظر عن دينهم وتاريخهم وعقيدتهم.

وحث خطيب العيد ساسة البلاد وقادتها الى رعاية شؤون العامة، وتجسيد قيم التكافل والتسامح، والتخفيف عن ابناء البلد الجريح والمكلوم.

وبعد ذلك استقبل الرئيس رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ونائب رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، جموع غفيرة من المواطنين المهنئين بمناسبة عيد الاضحى، ورجال الدولة واعضاء في الحكومة، وقادة عسكريين وامنيين، وشخصيات نسائية، ومجتمعية.