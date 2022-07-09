اللواء سلطان العرادة في أول حوار له منذ تعيينه نائبا في مجلس الرئاسة يوجه رسائل هامة لحزب المؤتمر ويكشف عن خطط المجلس القادمة اللواء العرادة يؤدي صلاة العيد مع جموع المواطنين بمدينة مأرب حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمي الجمرات الثلاث ويستعدون لأداء آخر مناسك الحج دول تحتفل بأول أيام عيد الأضحى غدا الأحد بينها بلدان عربيان جنرال أمريكي يكشف أهدافاً ستضربها أمريكا بالصين واشنطن تطالب الحوثيين بفتح معابر تعز وفق مقترحات المبعوث الأممي تحذير دولي عاجل: ملايين اليمنيين في خطر قال انه يقيم حاليا في معسكر وليس بقصر.. الرئيس العليمي يضع الجميع امام تطورات المشهد اليمني ويوجه خطابا هاما للشعب ماذا قالت إيران عن اعلان البحرية البريطانية ضبط شحنة اسلحة نوعية ومتطورة كانت في طريقها للحوثيين؟ شاهد.. صور من المعاناة لا تراها الا وانت في الطريق الى تعز المحاصرة بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك
أدى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة اليوم، صلاة عيد الاضحى مع وكلاء المحافظة وقيادات السلطة المحلية والعسكرية والأمنية وجمع غفير من المواطنين بمدينة مأرب .
وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فإن خطبتي العيد ركزت على عظمة هذه الشعيرة الدينية التي تعزز لدى المسلم قيم التقوى والشكر لله ووحدة الصف للأمة الإسلامية في الشعائر والشعارات والأذكار والعقيدة الإسلامية وفي مظاهر الفرحة واللبس وغيرها مما يعلي من شأن الأمة وهيبتها.
وشدد على أهمية وحدة الصف اليمني من أجل استعادة الدولة وبسط هيبتها وسيادة القانون وإنهاء معاناة المواطنين من أعمال البطش والتنكيل ونهب حقوقهم وممتلكاتهم وممتلكات الدولة وثروات الأمة من قبل ميليشيا إرهابية تزيف حقيقة العقيدة الإسلامية وتكرس خرافتها بحقها الإلهي في حكم الناس واستعبادهم .
وتبادل اللواء العرادة التهاني والتبريكات مع جموع المصلين بمناسبة عيد الأضحى.