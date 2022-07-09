اللواء العرادة يؤدي صلاة العيد مع جموع المواطنين بمدينة مأرب

السبت 09 يوليو-تموز 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أدى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة اليوم، صلاة عيد الاضحى مع وكلاء المحافظة وقيادات السلطة المحلية والعسكرية والأمنية وجمع غفير من المواطنين بمدينة مأرب .

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فإن خطبتي العيد ركزت على عظمة هذه الشعيرة الدينية التي تعزز لدى المسلم قيم التقوى والشكر لله ووحدة الصف للأمة الإسلامية في الشعائر والشعارات والأذكار والعقيدة الإسلامية وفي مظاهر الفرحة واللبس وغيرها مما يعلي من شأن الأمة وهيبتها.

وشدد على أهمية وحدة الصف اليمني من أجل استعادة الدولة وبسط هيبتها وسيادة القانون وإنهاء معاناة المواطنين من أعمال البطش والتنكيل ونهب حقوقهم وممتلكاتهم وممتلكات الدولة وثروات الأمة من قبل ميليشيا إرهابية تزيف حقيقة العقيدة الإسلامية وتكرس خرافتها بحقها الإلهي في حكم الناس واستعبادهم .

وتبادل اللواء العرادة التهاني والتبريكات مع جموع المصلين بمناسبة عيد الأضحى.