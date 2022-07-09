واشنطن تطالب الحوثيين بفتح معابر تعز وفق مقترحات المبعوث الأممي

السبت 09 يوليو-تموز 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، جماعة الحوثي بفتح طرقات ومعابر تعز، والتخفيف من معاناة المواطنين، في ظل حصار خانق تفرضه الجماعة على مدينة تعز منذ سبع سنوات.

وقالت الخارجية الأمريكية في تغريدة لها على موقع تويتر، إنها تؤكد مساندة مقترحات المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ ودعوة المجتمع الدولي لتسهيل حرية تنقل الأشخاص والبضائع على الفور من وإلى تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن.

وأضافت "ندعو الحوثيين إلى تخفيف معاناة اليمنيين وفتح الطرق الأربعة وفقًا لمقترح الأمم المتحدة".

ورفضت جماعة الحوثي مقترحات المبعوث الأممي بفتح الطرقات بشكل تدريجي، خصوصا طرقات تعز، حيث تضمن مقترحه فتح أربعة طرقات بينها طريق رئيسي، في الوقت الذي وافق الوفد الحكومي على مقترحات المبعوث الأممي، والذي تراجع في وقت لاحق عن مقترحاته السابقة، ليتماهى مع مقترحات الحوثيين بحسب إتهامات وفد الحكومة وفق بيان صادر عن الوفد أمس الأول.

وتواصل جماعة الحوثي الارهابية، حصارها الخانق على معابر مدينة تعز، منذ 2015م، بالرغم من وجود فتح معابر وطرقات تعز ضمن بنود الهدنة الأممية التي مضى عليها أكثر من مائة يوم.

وشكا مواطنون ومسافرون من معاناتهم الكبيرة نتيجة مرورهم عبر طرقات بديلة وعرة وتأخذ أوقات طويلة زادت بشكل غير مسبوق خلال الساعات والأيام الماضية بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.