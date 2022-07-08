شاهد.. صور من المعاناة لا تراها الا وانت في الطريق الى تعز المحاصرة بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك الرئيس العليمي يطمئن على أحوال نحو 13 ألف حاج يمني ضيوف الرحمن يبيتون في مزدلفة والسلطات السعودية تعلن اجمالي عدد الحجاج هذا العام اللواء سلطان العرادة يعود الى مأرب المستشفى تكشف تفاصيل إسعاف ووفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار الموت يغيب ثاني زعيم عالمي سابق خلال يوم واحد نادي النصر يختتم بطولة شهداء الجمهورية في مأرب مأرب تشهد إحتفالا بتخرّج دورة الشهيد شعلان قادة السرايا الثانية في أحدث تصعيد.. روسيا تهدد أمريكا بالاستيلاء على إحدى ولاياتها مكتب الصحة في مأرب يعلن عن المستشفيات والمنشآت الصحية المناوبة خلال إجازة العيد
مع حلول عيد الأضحى المبارك هناك من يعاني مشقة الوصول الى عائلته ويتكبد الصعوبات في طريق عودته..
فيما يلي صور تظهر حجم المعاناة التي يعيشها سكان مدينة تعز المحاصرة من قبل ميليشيا الحوثي أثناء عودتهم لقضاء إجازة عيد الأضحى.
الصور تظهر عوائل عالقة منذُ ساعات طويلة في طريق الأقروض بسبب ازدحام وضيق المنفذ وتكرر حوادث المركبات.
الميليشيا الحوثية لا تزال ترفض فتح الطرق الرئيسية رغم مرور 100 يوم على الهدنة الأممية.