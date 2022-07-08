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شاهد.. صور من المعاناة لا تراها الا وانت في الطريق الى تعز المحاصرة بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك

الجمعة 08 يوليو-تموز 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-متابعات
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مع حلول عيد الأضحى المبارك هناك من يعاني مشقة الوصول الى عائلته ويتكبد الصعوبات في طريق عودته..

فيما يلي صور تظهر حجم المعاناة التي يعيشها سكان مدينة تعز المحاصرة من قبل ميليشيا الحوثي أثناء عودتهم لقضاء إجازة عيد الأضحى.

الصور تظهر عوائل عالقة منذُ ساعات طويلة في طريق الأقروض بسبب ازدحام وضيق المنفذ وتكرر حوادث المركبات.

الميليشيا الحوثية لا تزال ترفض فتح الطرق الرئيسية رغم مرور 100 يوم على الهدنة الأممية.

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