الرئيس العليمي يطمئن على أحوال نحو 13 ألف حاج يمني

الجمعة 08 يوليو-تموز 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أجرى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً بوزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ محمد شبيبة، للاطمئنان على أحوال الحجاج اليمنيين، وتهنئتهم بالوقوف على صعيد عرفة، وتأدية شعيرة الحج الأعظم.

واستمع الرئيس العليمي، من وزير الأوقاف، إلى إحاطة حول أوضاع الحجاج، الذين وقفوا على صعيد عرفة الطاهر، وتوجهوا إلى مزدلفة للمبيت مع جموع حجاج بيت الله الحرام.

وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بعثة الحج اليمنية على بذل المزيد من الجهود، والتسهيلات، والرعاية لحجاج بيت الله الحرام حتى عودتهم إلى أرض الوطن.

وكان حجاج اليمن توجهوا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة 1443هـ ، إلى صعيد عرفات الطاهر، مع بقية الحجاج حيث قضوا يومهم لأداء ركن الحج الأعظم.

واستمر بقاء الحجاج في عرفات إلى غروب اليوم الجمعة، ثم افاضةا إلى مزدلفة فيبيتون فيها حتى صبيحة اليوم العاشر يوم النحر، ثم يتوجهون لرمي جمرة العقبة الكبرى ونحر الأضاحي ثم الحلق والتقصير والتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.

ويبلغ حجاج اليمن لهذا العام 12981 حاجاً يمنياً، من جميع محافظات الجمهورية.