ضيوف الرحمن يبيتون في مزدلفة والسلطات السعودية تعلن اجمالي عدد الحجاج هذا العام

الجمعة 08 يوليو-تموز 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 270

.أعلنت السلطات السعودية، أن إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1443هـ بلغ 899 ألفا و353 حاجًّا وحاجة.

‏وقالت أن نسبة حجاج الخارج لحج هذا العام 1443هـ بلغت 85%، فيما بلغت نسبة حجاج الداخل 15%.

وكانت جموع حجاج بيت الله الحرام بدأتا نفرتها إلى مشعر مزدلفة لأداء صلاة المغرب والعشاء والمبيت في المشعر، وذلك بعد أدائهم ركن الحج الأعظم بوقوفهم على صعيد عرفات