ضيوف الرحمن يبيتون في مزدلفة والسلطات السعودية تعلن اجمالي عدد الحجاج هذا العام

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.أعلنت السلطات السعودية، أن إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1443هـ بلغ 899 ألفا و353 حاجًّا وحاجة.
وقالت أن نسبة حجاج الخارج لحج هذا العام 1443هـ بلغت 85%، فيما بلغت نسبة حجاج الداخل 15%.
وكانت جموع حجاج بيت الله الحرام بدأتا نفرتها إلى مشعر مزدلفة لأداء صلاة المغرب والعشاء والمبيت في المشعر، وذلك بعد أدائهم ركن الحج الأعظم بوقوفهم على صعيد عرفات