شاهد.. صور من المعاناة لا تراها الا وانت في الطريق الى تعز المحاصرة بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك الرئيس العليمي يطمئن على أحوال نحو 13 ألف حاج يمني ضيوف الرحمن يبيتون في مزدلفة والسلطات السعودية تعلن اجمالي عدد الحجاج هذا العام اللواء سلطان العرادة يعود الى مأرب المستشفى تكشف تفاصيل إسعاف ووفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار الموت يغيب ثاني زعيم عالمي سابق خلال يوم واحد نادي النصر يختتم بطولة شهداء الجمهورية في مأرب مأرب تشهد إحتفالا بتخرّج دورة الشهيد شعلان قادة السرايا الثانية في أحدث تصعيد.. روسيا تهدد أمريكا بالاستيلاء على إحدى ولاياتها مكتب الصحة في مأرب يعلن عن المستشفيات والمنشآت الصحية المناوبة خلال إجازة العيد
وصل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مارب اللواء سلطان العرادة اليوم الجمعة، إلى محافظة مأرب قادما من الرياض.
وهذه المرة الأولى التي يعود فيها العرادة الى مأرب منذ مغادرته وتعيينه عضوا في مجلس القيادة في السابع من أبريل الماضي.
وتتزامن عودة محافظ مأرب مع حلول مناسبة عيد الأضحى المبارك.