اللواء سلطان العرادة يعود الى مأرب

الجمعة 08 يوليو-تموز 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مأرب

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وصل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مارب اللواء سلطان العرادة اليوم الجمعة، إلى محافظة مأرب قادما من الرياض.

وهذه المرة الأولى التي يعود فيها العرادة الى مأرب منذ مغادرته وتعيينه عضوا في مجلس القيادة في السابع من أبريل الماضي.

وتتزامن عودة محافظ مأرب مع حلول مناسبة عيد الأضحى المبارك.