المستشفى تكشف تفاصيل إسعاف ووفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار

الجمعة 08 يوليو-تموز 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 156

أكد مستشفى نارا الجامعي وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بعد ظهر الجمعة، بعد تعرضه لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي. وقال الطبيب هيديتادا فوكوشيما من المستشفى "نُقل شينزو آبي (إلى المستشفى) عند الساعة 12:20. كان القلب متوقفا لدى وصوله".

وأضاف أن "الأطباء حاولوا إنعاشه، لكن للأسف توفي عند الساعة 17:03" (08:03 ت غ). وتوفي جراء النزف رغم محاولة إنقاذه بإجراءات نقل الدم بكميات كبيرة، بحسب الطبيب فوكوشيما.

ووصلت زوجته آكي آبي إلى المستشفى بعد ظهر الجمعة وقال فوكوشيما إن العائلة أُبلغت بوفاة آبي.

نُقل آبي إلى المستشفى على متن مروحية بعد تعرضه لإطلاق النار أثناء إلقائه كلمة في تجمع انتخابي في منطقة نارا (غرب).

لكن لم تظهر عليه مؤشرات حيوية لدى وصوله المستشفى مصابا بجروح من جراء طلقات في العنق والصدر. ويبدو أن رصاصة اخترقت كتفه الأيسر