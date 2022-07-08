الموت يغيب ثاني زعيم عالمي سابق خلال يوم واحد

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أعلنت الحكومة الأنغولية، اليوم الجمعة، عن وفاة الرئيس الأنغولي السابق ( 1979-2017)، خوسيه إدواردو دوس سانتوس، عن عمر يناهز 79 عاما.
في بيان للحكومة، نشر في صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي: "بشعور من الألم والحزن الشديدين، ننعي وفاة رئيس الجمهورية السابق، خوسيه إدواردو دوس سانتوس، التي حدثت اليوم في إسبانيا بعد صراع طويل مع المرض".
يذكر أن دوس سانتوس الذي حكم ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا لما يقرب من أربعة عقود، كان يتلقى علاجا بمستشفى في برشلونة.
وتأتي هذه الوفاة بعد ساعات من وفاة شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان السابق، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلح أثناء إلقائه خطابا في مدينة نارا بغرب اليابان