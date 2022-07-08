نادي النصر يختتم بطولة شهداء الجمهورية في مأرب

الجمعة 08 يوليو-تموز 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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اختتم نادي النصر امس الخميس بطولة شهداء الجمهورية التي اقيمت بمشاركة ٥٠ لاعباً لفئة البراعم بُمشاركة خمس فرق واستمرت لمدة اسبوع ليتأهل فريقي الشهيد القائد يحيى الجربي وفريق الشهيد القائد ناجي عايض .

واحرز فريق الشهيد يحيى الجربي المركز الأول بعد الفوز على فريق الشهيد ناجي عايض بأربعة اهداف مقابل ثلاثة ليتوج بالمركز الأول في البطولة .

بعدها كرم نائب رئيس نادي النصر محمد العمراني و نائب رئيس اللجنة المنظمة عمار القعقاع واخو الشهيد ناجي بن عايض واسرتة الفرق الفائزة بالبطولة والجوائز الفردية والذين ساهموا في إنجاح البطولة .

وتوزعت جوائز البطولة أفضل لاعب محمد امين حاجب و هداف البطولة امجد مرشد و افضل حارس عبدالقادر الصنبري.

و قدم الشيخ خالد عايض شقيق الشهيد ناجي عايض مبلغ ٣٠٠ الف للفريقين الواصلة لنهائي البطولة شاكراً لجهود النادي في إقامة هذة البطولة التي تأتي لتذكير الشباب بما قدمة الشهداء لحماية المحافظة فيما شكرت إدارة النصر جهود اللجنة المنظمة و اسر الشهداء و الجماهير الغفيرة التي حضرت النهائي.