مأرب تشهد إحتفالا بتخرّج دورة الشهيد شعلان قادة السرايا الثانية

الجمعة 08 يوليو-تموز 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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احتفلت هيئة التدريب والتأهيل بوزارة الدفاع، وشرطة محافظة مأرب، اليوم الخميس، بتخرج دورة "الشهيد شعلان" قادة السرايا " الثانية بمشاركة 100 ضابط من منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية، في المحافظة.

وفي الحفل أكد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح أهمية إقامة مثل هذه الدورات النوعية لتدريب قادة السريا من الوحدات العسكرية والأمنية، وتأهيلهم بالكثير من المهارات والمعارف التي ستنعكس إيجاباً على أدائهم في مواجهة العدو في المعركة الوطنية ضد مليشيات الحوثي الانقلابية.

وأشاد بمستوى التنسيق القائم بين وزارتي الدفاع والداخلية لإقامة وتنظيم مثل هذه الدورات وبرامج التدريب والتأهيل لمنتسبي المؤسستين، مشيراً إلى أن القوات المسلحة والأمن مؤسستان مكملتان لبعضهما في طريق النصر نحو إنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة المسلوبة.

من جانبه قال نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل اللواء الركن أحمد العابسي: " أننا على ثقة أن هذه الدفعة وكل الدفع السابقة واللاحقة ستكون إضافة نوعية للمؤسسة الأمنية ورافده بالعلم والمعرفة"، مضيفاً أننا سنمضي معاً في مشوار الإعداد والتأهيل لبناء مؤسسة أمنية وعسكرية تحمي الوطن ومكتسباته وتجسد معاني الولاء والانتماء لله والوطن.

وأكد اللواء العابسي أن المسؤوليات الموكلة لرجال الأمن والجيش تفرض علينا مزيداً من البذل والتفاني في تنفيذ المهام حتى يتحقق النصر وإستعادة الأرض والوطن وأمنه واستقراره، منوهاً بحجم ثقة الشعب اليمني وتعليق الآمال على الخريجين وزملائهم في كافة وحدات القوات المسلحة والأمن بالحفاظ على السكينة العامة ومؤسسات الدولة والمصالح العامة والخاصة وتحرير العاصمة صنعاء وصعدة وكل شبر في اليمن.

بدوره عبر مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد يحيى علي حُميد عن شكره وتقديره لرئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز وهيئة التدريب والتأهيل والقائمين على الدورة على ما بذلوه من جهودهم لإنجاحها، مؤكداً أن هذه الدورة تهدف إلى صقل مهارات وخبرات ضباط الأمن في كافة الوحدات الأمنية الميدانية والرفع من أدائهم في الأعمال الأمنية والحربية.

وأضاف العميد حُميد: "إن المدخلات العملية للخريجين ستمكنهم من مواجهة العدو بأسلوب علمي يواكب تطورات العصر مستخدمين التكنولوجيا والتقنية الحديثة في تتبع وكشف خلايا وعناصر العدو وإحباط مخططاتهم الإرهابية.

واختتم مدير عام شرطة محافظة مأرب كلمته مخاطباً الخريجين:" نحن على ثقة أنكم سترتقوا بالأداء الأمني وتعودوا إلى ميدان العمل لتنفيذ المهام الجسيمة والمؤكلة لكم بروح وطنية ونشاط وقاد، دون كلل او ملل جنباً إلى جنب مع زملاء العمل المخلصين لخدمة الوطن والدفاع عن أراضيه ومكتسباته وفي مقدمتها الحرية والكرامة والجمهورية".