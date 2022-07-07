مكتب الصحة في مأرب يعلن عن المستشفيات والمنشآت الصحية المناوبة خلال إجازة العيد

الخميس 07 يوليو-تموز 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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أعلن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب اليوم عن أسماء المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية والصيدليات المناوبة خلال إجازة عيد الاضحى المبارك في المحافظة.

وذكرت غرفة العمليات بمكتب الصحة بمأرب أن مدير المكتب الدكتور عبدالعزيز الشدادي أقر اليوم خطة طوارئ صحية لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين في محافظة مأرب خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت أن الخطة تتضمن 9 مسشفيات حكومية و3 مراكز ومستوصفات وعيادات خاصة ونحو(104)مائة صيدلية وصيدليتين، و8 سيارات إسعاف ستكون مناوبة على مدار الساعة طيلة أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

داعية جميع المواطنين للتواصل مع المكتب للاستفسار أو الإبلاغ عن أي حالات طارئة على أرقام غرفة العمليات على الأرقام التالية (06302223 أو 776011125 هاتف واتس ).

وبحسب غرفة العمليات فإن المستشفيات والمنشآت المناوبة خلال إجازة العيد هي :

أولا: المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحيه ✅-مستشفي كرى العام ✅الاقسام :-الطوارئ العامه-العيادات الخارجيه ✅قسم العمليات والعناية المركزه ✅قسم النساء والولاده (عمليات نساء وولاده) ✅ اقسام الرقود-قسم المختبر-قسم الاشعه ،قسم الحاضنات 🔴قسم العزل والفرز لحالات كورونا

✅مستشفي الشهيد محمد هايل للامومة والطفولة ✅الطوارئ العامة ✅الطوارئ التوليدية ✅العيادات الخارحيه ✅قسم معالجة الأطفال سؤ التغذية

✅مستشفئ 26سبتمبر بالجفينه ✅العيادات الخارجية ✅قسم الطوارئ العامه والحوادث ✅قسم الطوارئ التوليديه .الرقود .المختبر

✅مستشفي حريب العام ✅قسم الطوارئ العامه ✅الطوارئ التوليدية ✅العمليات ✅المختبر 🅾العيادات ✅الجراحة والباطنية النساء والولادة. العظام

✅مستشفى الوحده بالحصون ✅الطوارئ العامة ✅العيادات الخارحيه ✅الطوارئ التوليدية ✅الطوارئ العامه ✅قسم الحضانه

✅-مستشفئ العطير بحريب الاقسام: