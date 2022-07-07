في أحدث تصعيد.. روسيا تهدد أمريكا بالاستيلاء على إحدى ولاياتها مكتب الصحة في مأرب يعلن عن المستشفيات والمنشآت الصحية المناوبة خلال إجازة العيد عرفات.. ركن الحج الأعظم وخير يوم طلعت فيه الشمس المبعوث الأممي منزعج لفتح طرق تعز بعيدا عن مقترحه.. بيان الصحة السعودية تكشف الوضع الصحي العام للحجاج والنظام المستخدم لكشف الأوبئة خطر يهدد نصف سكان الأرض.. اكتشاف مخفي بالفضاء يستدعي القلق وزارة الدفاع تستكمل صرف راتبي إبريل ومايو 2022 لمنتسبي الجيش مبادرات عيدية من جانب واحد.. “طارق صالح“ يوجه بفتح طريق يربط المخا بتعز و“عيدروس الزبيدي“ يوجه بفتح طريق آخر يربط الضالع بصنعاء اعترافات خطيرة لحارقة جثة زوجها في التنور وتفاصيل مثيرة ترافق جلسات محاكمتها.. وهذه أمنيتها الأخيرة؟ بريطانيا تعلن مصادرة شحنة أسلحة إيرانية نوعية كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي
أعلن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب اليوم عن أسماء المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية والصيدليات المناوبة خلال إجازة عيد الاضحى المبارك في المحافظة.
وذكرت غرفة العمليات بمكتب الصحة بمأرب أن مدير المكتب الدكتور عبدالعزيز الشدادي أقر اليوم خطة طوارئ صحية لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين في محافظة مأرب خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت أن الخطة تتضمن 9 مسشفيات حكومية و3 مراكز ومستوصفات وعيادات خاصة ونحو(104)مائة صيدلية وصيدليتين، و8 سيارات إسعاف ستكون مناوبة على مدار الساعة طيلة أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.
داعية جميع المواطنين للتواصل مع المكتب للاستفسار أو الإبلاغ عن أي حالات طارئة على أرقام غرفة العمليات على الأرقام التالية (06302223 أو 776011125 هاتف واتس ).
وبحسب غرفة العمليات فإن المستشفيات والمنشآت المناوبة خلال إجازة العيد هي :
أولا: المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحيه ✅-مستشفي كرى العام ✅الاقسام :-الطوارئ العامه-العيادات الخارجيه ✅قسم العمليات والعناية المركزه ✅قسم النساء والولاده (عمليات نساء وولاده) ✅ اقسام الرقود-قسم المختبر-قسم الاشعه ،قسم الحاضنات 🔴قسم العزل والفرز لحالات كورونا
✅مستشفي الشهيد محمد هايل للامومة والطفولة ✅الطوارئ العامة ✅الطوارئ التوليدية ✅العيادات الخارحيه ✅قسم معالجة الأطفال سؤ التغذية
✅مستشفئ 26سبتمبر بالجفينه ✅العيادات الخارجية ✅قسم الطوارئ العامه والحوادث ✅قسم الطوارئ التوليديه .الرقود .المختبر
✅مستشفي حريب العام ✅قسم الطوارئ العامه ✅الطوارئ التوليدية ✅العمليات ✅المختبر 🅾العيادات ✅الجراحة والباطنية النساء والولادة. العظام
✅مستشفى الوحده بالحصون ✅الطوارئ العامة ✅العيادات الخارحيه ✅الطوارئ التوليدية ✅الطوارئ العامه ✅قسم الحضانه
✅-مستشفئ العطير بحريب الاقسام: