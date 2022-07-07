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مكتب الصحة في مأرب يعلن عن المستشفيات والمنشآت الصحية المناوبة خلال إجازة العيد

الخميس 07 يوليو-تموز 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_ متابعات
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 أعلن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب اليوم عن أسماء المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية والصيدليات المناوبة خلال إجازة عيد الاضحى المبارك في المحافظة.

وذكرت غرفة العمليات بمكتب الصحة بمأرب أن مدير المكتب الدكتور عبدالعزيز الشدادي أقر اليوم خطة طوارئ صحية لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين في محافظة مأرب خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت أن الخطة تتضمن 9 مسشفيات حكومية و3 مراكز ومستوصفات وعيادات خاصة ونحو(104)مائة صيدلية وصيدليتين، و8 سيارات إسعاف ستكون مناوبة على مدار الساعة طيلة أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

داعية جميع المواطنين للتواصل مع المكتب للاستفسار أو الإبلاغ عن أي حالات طارئة على أرقام غرفة العمليات على الأرقام التالية (06302223 أو 776011125 هاتف واتس ).

وبحسب غرفة العمليات فإن المستشفيات والمنشآت المناوبة خلال إجازة العيد هي :

أولا: المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحيه ✅-مستشفي كرى العام ✅الاقسام :-الطوارئ العامه-العيادات الخارجيه ✅قسم العمليات والعناية المركزه ✅قسم النساء والولاده (عمليات نساء وولاده) ✅ اقسام الرقود-قسم المختبر-قسم الاشعه ،قسم الحاضنات 🔴قسم العزل والفرز لحالات كورونا

✅مستشفي الشهيد محمد هايل للامومة والطفولة ✅الطوارئ العامة ✅الطوارئ التوليدية ✅العيادات الخارحيه ✅قسم معالجة الأطفال سؤ التغذية

✅مستشفئ 26سبتمبر بالجفينه ✅العيادات الخارجية ✅قسم الطوارئ العامه والحوادث ✅قسم الطوارئ التوليديه .الرقود .المختبر

✅مستشفي حريب العام ✅قسم الطوارئ العامه ✅الطوارئ التوليدية ✅العمليات ✅المختبر 🅾العيادات ✅الجراحة والباطنية النساء والولادة. العظام

✅مستشفى الوحده بالحصون ✅الطوارئ العامة ✅العيادات الخارحيه ✅الطوارئ التوليدية ✅الطوارئ العامه ✅قسم الحضانه

✅-مستشفئ العطير بحريب الاقسام:

  • الطوارئ على مدار الاربعه والعشرون الساعه وكذالك الطوارئ التوليديه قسم الاشعه قسم المختبر الغسيل الكلوي وكذالك صيدلية النور مناوبه طيلة اجازة العيد
  • ✅مستشفى الشهيد أحمد جحزه بالروضه ✅الطوارئ العامه ✅قسم النساء والولادة
  • ✅قسم TFC 🅾الاسعافات🚑 اسعافات مستشفئ كرى اسعافات مستشفئ 26 إسعاف مستشفي الشهيد محمد هايل اسعاف مستشفئ العطير اسعاف مستشفي حريب إسعاف مستشفى الحصون متواجده بالمستشفيات ع مداراربعه وعشرون ساعه
  • 🅾المستشفيات المرجعيه :
  • - 🔴هيئة مستشفئ مارب :- الطوارئ وجميع الاقسام علي مدار اربعه وعشرون ساعه 🔴المستشفئ العسكري العام جميع الاقسام بالمستشفئ 🛑مستشفي كرى العام
  • 🅾المنشآت الطبية الخاصه المناوبه خلال إجازة عيدالاضحى المبارك 🅾مدينة مأرب. 🛑أمام مستشفي الهيئة.
  • ✅صيدلية سبأ كير ✅صيدليةجابر بن حيان ✅مخزن صدام 🅾الشارع العام. ✅المنير للادويه ✅صيدلية الشروق ✅مخزن مكه 🅾شارع سبأ (الحريه) ✅مخزن سلامتك ✅صيدلية الرحاب ✅صيدلية المنير ٢ ✅صيدلية ابن حيان ١ ✅صيدلية مستشفى الحياه ✅مخزن الحكيمي للادويه ✅خبراء الادوية ✅صيدلية إلاولى ✅مخزن النور 🅾شارع الجامعة ✅مخزن البليل ✅مخزن الجبري ✅مخزن الثرياء ✅صيدلية رواد الأمل ✅صيدلية الريان 🅾شارع 26 ✅صيدلية الفارس المركزيه 🅾أمام المستشفي العسكري ✅صيدليةالمقطري ✅صيدلية نبض ميديكال ✅صيدلية السالمي ✅مخزن الكيري ✅مخزن دوائك فارما ✅مخزن التوفير فارما 🅾شارع صنعاء ✅الصحه والجمال 1 ✅الصحه والجمال 2جولة ميلانو ✅الصيدلية السويسرية ✅مخزن نشوان ✅صيدلية اصل الصداقه 🅾شارع الأربعين ✅صيدلية ميديكو فارما
  • 🅾حارة السلآم ✅مخزن الجمال ✅مخزن العطاء 🅾المطار ✅صيدلية ابن حيان المركز الرئيسي جانب يمن هايبر ✅مخزن الرحمه بلاس (مجمع الخير ) ✅مخزن بنك الدواء مجمع المجد ✅صيدلية صحتك فارما ✅مخزن التوفيق ✅مخزن خير الجنتين ✅مخزن الحياة فارما (حي الرضوان) ✅مخزن بلسم (مجمع الخير )
  • 🅾مدينة الروضه ✅صيدلية الأسره شرق مدرسة الحضاره ✅صيدلية فواز جميل ✅مخزن الروضة شارع الأربعين. ✅مخزن الأمجاد ✅صيدلية أرض الجنتين جوار مخيم سبأ ✅مخزن المدينه فارما ✅صيدلية الحاج محطة الشبواني ✅صيدليةعالم الصحة والجمال ✅مخزن ارض الحضاره ✅صيدلية كبسولة الشفاء ✅صيدلية العصريه (سوق الروضة المركزي) ✅مخزن قلب الأم(خلف محطة الخير)
  • 🅾سوق بن عبود ✅مخزن أرض الجنتين ✅مخزن النموذجيه ✅الصحه والجمال ١ ✅صيدلية روما
  • 🅾خط الحصون. ✅صيدلية ركن الشفاء محطة البيضاني ✅صيدلية الصحة والجمال 1 ✅صيدلية طيبه سوق ابوعلي . ✅صيدلية المستشار ✅صيدلية الوطنية الحديثة
  • 🅾حي الشركة ✅صيدلية ابن حيان في عالم الصيدلة(6) ✅مخزن التوفيق
  • 🅾الجفينة ✅مخزن الجفينة ✅صيدلية الصداقه فارما مربع (5) ✅صيدلية شريان الحياه مربع (8) ✅صيدلية صنعاء فارما مربع (12) ✅مخزن الخير الاولى
  • 🅾مفرق السد ✅الجديد في عالم الصيدلة ✅مخزن عرش بلقيس 🅾مفرق حريب ✅ صيدلية جابر بن حيان 8 ✅مخزن الرحمه 🅾️مديرية الوادي ✅صيدلية السلام محطة قماد ✅صيدلية جابر بن حيان في علم الصيدلة 3(محطة بن معيلي) ✅صيدلية جابر بن حيان في علم الصيدلة 4 جوار مستشفى كرى العام
  • 🅾مديرية حريب ✅ صيدلية ابو قصي ✅ صيدلية د مراد النويهي ✅صيدلية الرحمة ✅ صيدلية نبض الحياه ✅صيدلية عبدالرب العمري ☎ نستقبل اتصالاتكم واستفساركم علي أرقام الهواتف لغرفة عمليات المكتب ☎️06302223 📲776011125 هاتف واتس 🔴نتمنئ لكم عيدسعيدوكل عام وانتم بخير 🚨غرفة عمليات مكتب الصحه العامه والسكان مارب
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