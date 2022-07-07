الصحة السعودية تكشف الوضع الصحي العام للحجاج والنظام المستخدم لكشف الأوبئة

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كشفت الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن الوضع الصحي العام للحجاج، وعن كفاءة النظام المستخدم لكشف الأوبئة.
– الوضع الصحي العام للحجاج
وفقاً للإعلام السعودي، قال المتحدث باسم وزارة الصحة: “لدينا نظام متطور يستخدم في الحج للكشف المبكر عن الأوبئة”، مطمئناً أن الحالة الصحية للحجاج جيدة ولم تسجل أي حالات مرضية مؤثرة.
وأوضح المتحدث باسم الصحة السعودية أنه تم تخصيص أكثر من 25 ألفاً من الكوادر الصحية لخدمة الحجاج، مع توفير 4650 سريراً الطاقة الاستيعابية لمستشفيات المشاعر المقدسة.
كما أكد بأنه تم نقل المنومين بنجاح من المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة، وطالب الحجاج بضرورة ارتداء الكمامة واستخدام المظلات لتفادي ضربات الشمس.