وزارة الدفاع تستكمل صرف راتبي إبريل ومايو 2022 لمنتسبي الجيش

الخميس 07 يوليو-تموز 2022 الساعة 09 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 341

استكملت وزارة الدفاع صرف راتبي إبريل ومايو 2022 لجميع منتسبي الجيش في الهيئات والدوائر والألوية والوحدات العسكرية المختلفة.

وأكد مصدر حكومي لـ"مأرب برس" حرص الحكومة على انتظام صرف مرتبات الجيش، وإيلائها مرتبات الجيش الأولوية، لقاء مايقدمونه من بطولات كبيرة، وتضحيات جسيمة من أجل الوطن وحماية مكتسباته ومقدراته.

وأعرب المصدر عن تهانيه الحارة لجميع منتسبي المؤسسة العسكرية بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيده على مؤسستنا العسكرية وشعبنا اليمني، وقد تخلص من شرذمة المليشيا الحوثية، وتحقق له ما يصبو إليه من رفعة وتقدم.