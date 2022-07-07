مبادرات عيدية من جانب واحد.. “طارق صالح“ يوجه بفتح طريق يربط المخا بتعز و“عيدروس الزبيدي“ يوجه بفتح طريق آخر يربط الضالع بصنعاء

الخميس 07 يوليو-تموز 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أعلنت القوات التي يقودها عضو المجلس الرئاسي طارق صالح، الخميس، عن فتح طريق حيوي يربط المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في تعز بالمخا، من قِبل القوات المشتركة.

وقال المتحدث باسم قوات ما يعرف بـ"المقاومة الوطنية"، في تدوينة على تويتر: "‏بتوجيهات العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي- رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، القوات المشتركة تفتح طريق (المخا- البرح- تعز) من طرف واحد".

وأوضح أن هذه المبادرة جاءت "بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتخفيف معاناة أبناء تعز". لافتاً إلى أن هذه الخطوة تُعد الثانية من نوعها بعد فتح القوات المشتركة طريق "حيس- الجراحي" الرابط بين محافظتي الحديدة وتعز.

وهذه الطريق حيوية؛ كونها تربط بين مدينة المخا الاستراتيجية القريبة من مضيق باب المندب، ومدينة تعز، وكانت مغلقة منذ سنوات إثر اشتداد المعارك بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين.

في السياق، قال المجلس الانتقالي، إن السلطة المحلية بمحافظة الضالع وجهت بفتح الطريق الرابط بين محافظة الضالع والعاصمة اليمنية صنعاء، في مناطق مريس وقعطبة والفاخر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

ووافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، مطلع يونيو/حزيران الماضي، على تمديد هدنة إنسانية في اليمن، لمدة شهرين آخرين، بعد انتهاء سابقة لها مماثلة بدأت في 2 أبريل/نيسان الماضي.

ومن أبرز بنود الهدنة، إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 7 سنوات.

ورفض الحوثيون تقديم تنازلات لفتح طرقات مدينة تعز، ورفضوا المبادرة التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ بفتح الطرق الرئيسية لإنهاء معاناة السكان المحليين.

ولبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مطالب الحوثيين بفتح رحلات جوية من الشمال، والوصول إلى ميناء الحديدة، وقبول جوازات السفر الصادرة عن الحوثيين. لكن جماعة الحوثي المسلحة رفضت تقديم أي تنازلات.

ويستخدم الحوثيون الهدنة الحالية لإعادة تنظيم قواتهم بعد سلسلة من الهزائم التي حدثت لهم منذ مطلع العام الحالي.