الحكومة اليمنية تقول أن مخزون السلع الأساسية يغطي الاحتياج حتى اغسطس وتطمئن المواطنين فنانة لبنانية اعتنقت الإسلام تقوم بحذف جميع صورها من مواقع التواصل الإجتماعي وتظهر بالحجاب «صورة» مئات الصواريخ بمدى يصل الى 1000 كم.. بريطانيا تعلن ضبط اسلحة وصواريخ متطورة كانت في طريقها للحوثيين فيلم لمخرج يمني يفوز بجائزة في مهرجان سينمائي دولي استقالة رئيس وزراء بريطانيا ورويترز تنشر آلية اختيار البديل اليمن تدخل تحت تأثير منخفض جوي موسمي.. المحافظات المتوقع أن تشهد هطول أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة والأرصاد تحذر وتنبه المواطنين بيان للسعودية حول اتفاق تثبيت الهدنة في اليمن والهدف الأول منها ضيوف الرحمن يتوافدون الى مشعر منى لقضاء يوم التروية تعرف على أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم بعد فتوى أثارت الجدل في مواقع التواصل… إمام الحرم المكي السابق يحسم الجدل حول صحة حديث صيام يوم عرفة
قال وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، إن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يغطي الاحتياج حتى نهاية أغسطس القادم مع كفاية السلع القادمة لتغطية الفترة المقبلة.
وأشار وزير الصناعة والتجارة، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، اليوم الخميس، إلى تقدم كبير في تنفيذ الاتفاق مع الحكومة الهندية بشأن رفع حظر تصدير القمح إلى اليمن ومشاركة الوفد الحكومي والتجار في المشاورات التجارية، مشيدا بكل الجهود التي بذلت لتفادي نقص الإمداد.
واوضح أن هذا التطمين يأتي مع تحسن في إمدادات توريد القمح من أوكرانيا، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل جهودا بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية والعمل على عدم حدوث فجوة بين الموجود وما تم التعاقد عليه، داعيا كبار المستوردين إلى تطوير آلية الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق والتوزيع الداخلي بما يضمن وصول السلع إلى أنحاء الجمهورية.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، أنه تم إصدار توجيهات صارمة لمكاتب الصناعة والتجارة بتكثيف النزول الميداني ومراقبة الأسعار ومنع الاحتكار بالتنسيق مع النيابات المحلية خاصة خلال أيام عيد الأضحى.