فنانة لبنانية اعتنقت الإسلام تقوم بحذف جميع صورها من مواقع التواصل الإجتماعي وتظهر بالحجاب «صورة» مئات الصواريخ بمدى يصل الى 1000 كم.. بريطانيا تعلن ضبط اسلحة وصواريخ متطورة كانت في طريقها للحوثيين فيلم لمخرج يمني يفوز بجائزة في مهرجان سينمائي دولي استقالة رئيس وزراء بريطانيا ورويترز تنشر آلية اختيار البديل اليمن تدخل تحت تأثير منخفض جوي موسمي.. المحافظات المتوقع أن تشهد هطول أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة والأرصاد تحذر وتنبه المواطنين عاجل: بيان للسعودية حول اتفاق تثبيت الهدنة في اليمن والهدف الأول منها ضيوف الرحمن يتوافدون الى مشعر منى لقضاء يوم التروية تعرف على أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم بعد فتوى أثارت الجدل في مواقع التواصل… إمام الحرم المكي السابق يحسم الجدل حول صحة حديث صيام يوم عرفة قرار سعودي عاجل في إعفاء رئيس تنفيذي وقيادي آخر بإحدى شركات الحج وإحالتهما للتحقيق
قامت الفنانة اللبنانية، ديانا حداد، بحذف جميع صورها من موقع "إنستغرام"، ما أثار الكثير من التساؤلات حول مستقبلها الفني.
كما قامت حداد بحذف صورة ملفها الشخصي من التطبيق، وذلك عقب أيام من تداول أنباء عن ارتدائها الحجاب، حسبما ذكر موقع "سيدتي" الفني، يوم الثلاثاء.
ولفت الموقع إلى أن هناك قصة متداولة عن إعلان النجمة اللبنانية إسلامها، مشيرة إلى أن البعض توقع أن تعلن ديانا حداد اعتزال العمل الفني، بينما فسر آخرون ذلك بأنه ربما يكون ضمن عملية استعداد لطرح عمل فني جديد.
ولفت الموقع إلى أن ديانا حداد لها صور قديمة تم تداولها من سنوات وهي ترتدي الحجاب، مشيرا إلى أن أسباب إعادة تداولها مؤخرا غير معروفة.
ولفت الموقع إلى أن هناك أمر لافت بشأن ديانا حداد، وهي أنها لم تكتف بحذف صورها من على "إنستغرام"، بل قامت أيضا بحذف صورها من على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى مثل "فيسبوك" و"تويتر".
كما أشار الموقع إلى تصريحات سابقة للفنانة اللبنانية أشارت فيها إلى اعتناقها الإسلام منذ سنوات، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بالقناعات الشخصية وأنها تحترم جميع الأديان.
وتداول ناشطون صورا لديانا حداد،غير معروف زمنها، وهي ترتدي الحجاب اثناء تواجدها في مكة المكرمة.