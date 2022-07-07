فيلم لمخرج يمني يفوز بجائزة في مهرجان سينمائي دولي

الخميس 07 يوليو-تموز 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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فاز المخرج اليمني عمرو جمال بجائزة من سوق مهرجان كارلوفي فاري للأفلام قيد الإنتاج، وذلك ضمن فعاليات الدورة 59 للمهرجان السينمائي الدولي، والذي يستمرّ حتّى 9 يوليو/ تمّوز الحالي.

وكان المهرجان قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن الفائزين بمنحه المخصّصة لدعم الأفلام التي ما تزال قيد التحضير أو الإنتاج، من بين 35 مشروع فيلمٍ طويل.

وذهبت جائزة التطوير في مرحلة ما بعد الإنتاج إلى المخرج اليمني عمرو جمال عن فيلمه "المرهقون". فيما حصل المخرج البلغاري بافل فسناكوف على جائزة تي أر تي التي تبلغ قيمتها 5100 دولار أميركي عن فيلمه "ويندلس". بدوره، فاز المخرج التركي كافي دنشماند بجائزة كارلوفي فاري أي إف إف عن فيلمه "اندلس سمر سندروم".

أمّا عن فئة الأفلام التي ما تزال قيد التطوير فقد ذهبت الجائزة للمخرجة السويدية صوفيا فوكوفيتش عن مشروعها "ماي بست فريندز بيبي". كما فازت المخرجة البولندية سونيا زاكرزفسكا بجائزة ذا كونكتنغ كوتبس عن مشروعها دلفين.

بينما فاز المخرج الكندي غراهام فوي بالجائزة عن فئة "فيرست كت +" عن النسخة الأوّلية من فيلمه "ذا مايدن".

الجدير ذكره أنّ المخرج اليمني عمرو جمال، وهو من مواليد العام 1983، دخل إلى المجال الفنّي من باب المسرح، فكتب وأخرج أكثر من 10 عروض مسرحية، قبل أن يدخل مجال المسلسلات التلفزيونية.

وفي العام 2018 افتتح مسيرته السينمائية، حين قدّم فيلمه الروائي الأوّل "10 أيّام قبل الزفّة"، والذي شارك في عددٍ من المهرجانات الدوليّة ورشّحه اليمن لتمثيله عن جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي في العام 2019.