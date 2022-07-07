عاجل: بيان للسعودية حول اتفاق تثبيت الهدنة في اليمن والهدف الأول منها

الخميس 07 يوليو-تموز 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت السعودية اليوم الخميس، ترحيبها ، باتفاق تثبيت الهدنة في اليمن ، مؤكدة على أهمية فتح المعابر الإنسانية في تعز.

الخارجية السعودية قالت في بيان ان على الحوثيين الالتزام ببنود الهدنة الحالية، وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين.

وثمّنت السعودية جهود المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في تعزيز الالتزام بالهدنة الحالية التي ترعاها الأمم المتحدة، وذلك تماشياً مع مبادرة السعودية المعلنة في مارس (آذار) 2021 لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل، مشددة على موقفها الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن، ويحقق تطلعات شعبه.

واضافت: نؤكد بأن الهدنة في اليمن تهدف في المقام الأول إلى التوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في البلاد، وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وامس قالت الامم المتحدة إن ممثلي الحكومة اليمنية و الحوثيين في لجنة التنسيق العسكرية المجتمعون بالعاصمة الاردنية عمان اتفقوا الثلاثاء على الالتزام بتثبيت الهدنة بمناسبة عيد الأضحى.