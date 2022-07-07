قرار سعودي عاجل في إعفاء رئيس تنفيذي وقيادي آخر بإحدى شركات الحج وإحالتهما للتحقيق

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، إعفاء رئيس تنفيذي وقيادي آخر لإحدى شركات الحج، بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة، وإحالتهما إلى التحقيق لمتابعة حيثيات عدم تقديم الشركة للخدمات على النحو المطلوب، وذلك بناءً على ما تم ملاحظته من فرق الرصد الميدانية للوزارة.
وأكدت الوزارة أنها تتابع بشكل دقيق كل الخدمات المقدمة من جميع الجهات والشركات العاملة في موسم الحج لضيوف الرحمن للتأكد من جودتها، ورصدها لكافة المخالفات، والتعامل معها بشكل فوري ولحظي، في إطار جهودها لمتابعة سلامة وراحة ضيوف الرحمن، تنفيذاً لتوجيهات قيادة المملكة بضرورة تيسيـر تقديم الخدمات لهم، وفق إجراءات تسهل تأديتهم لنسكهم.
وشددت الوزارة على أنها لن تسمح ولن تتهاون في أي تقصير يمس خدمة ضيوف الرحمن، وأن الفرق التفتيشية والميدانية التابعة للوزارة تقوم بجولات مستمرة لتقييم ومتابعة جودة الخدمات المقدمة لهم، والتعامل مع البلاغات المقدمة بدون استثناء، سعيًا منها إلى رفع مستوى جودة الخدمات لضيوف الرحمن والحفاظ على سلامتهم