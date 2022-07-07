آخر الاخبار

تعرف على أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم بعد فتوى أثارت الجدل في مواقع التواصل… إمام الحرم المكي السابق يحسم الجدل حول صحة حديث صيام يوم عرفة قرار سعودي عاجل في إعفاء رئيس تنفيذي وقيادي آخر بإحدى شركات الحج وإحالتهما للتحقيق ضربه روسية وشيكة وقوية… ولكن هذه المرة ضد واتساب هي الأولى من تاريخ الحرب…. خطوة بريطانية في أوكرانيا تُغضب بوتن مالك منزل في صنعاء يطرد «مهدي المشاط» وأسرته من المنزل فور وصوله عدن..الرئيس العليمي يبشّر اليمنيين بـ احتواء التقلبات السعرية وتداعياتها على العملة الوطنية والاوضاع المعيشية الحكومة اليمنية: الحوثي يتنصل من الهدنة حرث الأرض- والابادة الثقافية..دراسة حديثة تفضح دور خفي وخطير لـ «الحرس الثوري الإيراني»في اليمن حكم نهائي لقاتل طالبة المنصورة في مصر

ضربه روسية وشيكة وقوية… ولكن هذه المرة ضد واتساب

الخميس 07 يوليو-تموز 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 266

 

يواجه تطبيق التواصل الفوري "واتساب" احتمال فرض غرامة كبيرة عليه في روسيا تزيد على 18 مليون روبل، أي ما يعادل 377 ألف دولار أميركي.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية، نقلا مصدر قضائي، أن "واتساب" قد يغرّم بهذا المبلغ نتيجة لرفضه توطين بيانات مستخدميه في روسيا، وفقا لقانون معمول به في البلاد ويعني توطين البيانات جمعها ومعالجتها في دولة ما، وإبقائها فيها، لكن مع تقدم التكنولوجيا وظهور الحوسبة السحابية بات الأمر متعذرا.

وقال المصدر إن المحكمة تلقت بروتوكولين بخصوص "واتساب"، يتعلقان برفضه الأولي ثم تكرار رفض توطنين بيانات المستخدمين الروس في روسيا. أخبار ذات صلة وفي حال إدانة "واتساب"، فإن المحكمة ستقضي بتغريم تطبيق التواصل الفوري.

وكانت روسيا قد غرّمت "واتساب" في أغسطس من العام الماضي بمبلغ يعادل أكثر من 50 ألف دولار، لرفضه توطين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس.

ويُلزم قانون "البيانات الشخصية" الشركات الروسية والأجنبية بتخزين المعلومات الشخصية للمواطنين الروس على أراضي روسيا.

وينتمي "واتساب" إلى أسرة شركة "ميتا" الأميركية التي تضم "فيسبوك" و"إنستغرام"، وكان القضاء الروسي أمر في مارس الماضي بحظر التطبيقين بحجة ممارسة "أنشطة متطرفة مع استثناء واتساب"

إقراء أيضاً
قرار سعودي عاجل في إعفاء رئيس تنفيذي وقيادي آخر بإحدى شركات الحج وإحالتهما للتح
هي الأولى من تاريخ الحرب…. خطوة بريطانية في أوكرانيا تُغضب بوتن
حكم نهائي لقاتل طالبة المنصورة في مصر
أزمة خانقة وصرعات تعصف بقيادات الدولة في بريطانيا والحكومة تغرق في الاستقالات
تعرف على أكبر مدينة خيام في العالم
الناتو يفاجئ روسيا و يكشف خططه العسكرية في السويد وفنلندا
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس