ضربه روسية وشيكة وقوية… ولكن هذه المرة ضد واتساب

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يواجه تطبيق التواصل الفوري "واتساب" احتمال فرض غرامة كبيرة عليه في روسيا تزيد على 18 مليون روبل، أي ما يعادل 377 ألف دولار أميركي.
وذكرت وكالة "تاس" الروسية، نقلا مصدر قضائي، أن "واتساب" قد يغرّم بهذا المبلغ نتيجة لرفضه توطين بيانات مستخدميه في روسيا، وفقا لقانون معمول به في البلاد ويعني توطين البيانات جمعها ومعالجتها في دولة ما، وإبقائها فيها، لكن مع تقدم التكنولوجيا وظهور الحوسبة السحابية بات الأمر متعذرا.
وقال المصدر إن المحكمة تلقت بروتوكولين بخصوص "واتساب"، يتعلقان برفضه الأولي ثم تكرار رفض توطنين بيانات المستخدمين الروس في روسيا. أخبار ذات صلة وفي حال إدانة "واتساب"، فإن المحكمة ستقضي بتغريم تطبيق التواصل الفوري.
وكانت روسيا قد غرّمت "واتساب" في أغسطس من العام الماضي بمبلغ يعادل أكثر من 50 ألف دولار، لرفضه توطين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس.
ويُلزم قانون "البيانات الشخصية" الشركات الروسية والأجنبية بتخزين المعلومات الشخصية للمواطنين الروس على أراضي روسيا.
وينتمي "واتساب" إلى أسرة شركة "ميتا" الأميركية التي تضم "فيسبوك" و"إنستغرام"، وكان القضاء الروسي أمر في مارس الماضي بحظر التطبيقين بحجة ممارسة "أنشطة متطرفة مع استثناء واتساب"